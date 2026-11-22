La estudiante Guadalupe Avilés, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, bajo la asesoría de la docente Nelly Reyes, se coronó este domingo como la ganadora de la vigésima primera edición del Concurso Nacional de Oratoria 2026, cuya gran final se celebró en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. En segundo lugar quedó Dulce Velásquez del Instituto Episcopal San José Francisco Jiménez. Mientras que el tercer lugar fue para Nilo Murillo del Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo Yessel Mendoza.

La competencia reunió a los 15 mejores estudiantes seleccionados a nivel nacional, quienes expusieron sus ideas y propuestas en torno al tema “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, eje temático propuesto por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). La edición 2026 invitó a los participantes a reflexionar sobre cómo estas herramientas pueden convertirse en motores de innovación, desarrollo sostenible y competitividad para el país. Los organizadores destacaron que el tema busca incentivar a las nuevas generaciones a asumir un rol activo en la construcción de soluciones para los desafíos del presente y del futuro. La participación de Avilés destacó por la solidez de sus argumentos, su capacidad analítica y su dominio escénico, cualidades que le permitieron sobresalir entre los finalistas procedentes de las diferentes regiones educativas del país. Con este triunfo, la estudiante se suma a la lista de jóvenes que han dejado una huella en uno de los programas educativos más importantes de Panamá.