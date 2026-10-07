Caso Lau Cortés: Jueza ordena arresto domiciliario tras imputación por presunto blanqueo y enriquecimiento injustificado

La jueza admitió la imputación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado a el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, y ordenó como medidas cautelares arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

La decisión fue adoptada la noche de este miércoles 7 de octubre, luego de varias horas de audiencia. La jueza también autorizó a Lau Cortés a salir de su domicilio para acudir a sus citas médicas.

De acuerdo con la información presentada por los fiscales del Ministerio Público durante la audiencia, una auditoría de la Contraloría General de la República estableció un presunto enriquecimiento injustificado por $122,553, correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2024.

Mientras que un informe de la Dirección General de Ingresos (DGI) detalló movimientos financieros por más de medio millón de dólares a través de sociedades que los fiscales señalaron como presuntas estructuras de fachada, incluyendo transferencias hacia República Dominicana.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso una serie de presuntos movimientos financieros que, según la investigación, estarían relacionados con un supuesto incremento patrimonial no justificado.

De acuerdo con fuentes con acceso a la audiencia consultadas por La Estrella de Panamá, los fiscales detallaron transferencias por aproximadamente $500 mil hacia República Dominicana, que forman parte de los movimientos examinados dentro de la investigación.

También se expuso la adquisición de una casa de playa en Coclé por $256 mil, además de pagos relacionados con un apartamento ubicado en Santa María.

Solo en abril de 2023, los abonos realizados a este último inmueble alcanzaron los $183 mil, según lo presentado por el Ministerio Público.La información fue expuesta después de que la jueza Xenia Pérez declarara legal la aprehensión de Lau Cortés y posteriormente admitiera la imputación de cargos.

La audiencia tuvo varios recesos durante la jornada. A las 6:00 p.m. se decretó uno después de concluida la imputación, para posteriormente abordar la solicitud de medidas cautelares.

Además, la audiencia se desarrolló sin la presencia de los medios de comunicación, luego de que la jueza Pérez ordenara a los periodistas salir de la sala.

La jueza señaló que, aunque las audiencias son públicas, tomó la decisión considerando la presunción de inocencia del exdirector de la CSS y permitió únicamente la permanencia de la periodista del Órgano Judicial.