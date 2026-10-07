Retiran a los periodistas de audiencia a Enrique Lau Cortés por presunto enriquecimiento injustificado

Arranca la audiencia por presunta lesión patrimonial al ex director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés sin la presencia de medios de comunicación.

La jueza Xenia Pérez ordenó a todos los periodistas salir de la sala. A pesar de reconocer que las audiencias son públicas, señaló que tomando en cuenta la presunción de inocencia de Lau Cortés solo la periodista del Órgano Judicial podía permanecer.

Este miércoles deben celebrarse las audiencias para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares al ex director de la CSS.

El caso en cuestión se relaciona a un presunto enriquecimiento injustificado de 500 mil dólares durante su período como director de la institución pública.