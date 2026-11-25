Los propietarios de viviendas, comercios e industrias en Panamá enfrentan el riesgo de asumir de forma directa una parte de los costos de reparación ante un desastre natural si sus pólizas mantienen montos desactualizados frente al costo real de construcción actual. Así se desprende de un pronunciamiento emitido por la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), en el que el gremio evaluó las implicaciones de los daños registrados tras el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en el país.

El problema central radica en la figura conocida como “infraseguro”. Esta condición ocurre cuando la suma asegurada de una propiedad resulta inferior a su valor de reconstrucción, es decir, el gasto estimado para reparar o levantar nuevamente la estructura a precios vigentes de materiales, mano de obra y servicios de construcción. Cuando se presenta este desfase y ocurre un siniestro, la compañía aseguradora no cubre la totalidad del daño. El propietario debe asumir una “participación proporcional en las pérdidas” equivalente al porcentaje que dejó de asegurar. De acuerdo con el gremio asegurador, un error frecuente consiste en vincular la suma asegurada al valor comercial de venta del inmueble, al valor del terreno o al saldo pendiente de un préstamo hipotecario. Ninguno de estos indicadores refleja necesariamente lo que cuesta reconstruir una edificación hoy.