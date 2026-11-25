Los propietarios de viviendas, comercios e industrias en Panamá enfrentan el riesgo de asumir de forma directa una parte de los costos de reparación ante un desastre natural si sus pólizas mantienen montos desactualizados frente al costo real de construcción actual.
Así se desprende de un pronunciamiento emitido por la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), en el que el gremio evaluó las implicaciones de los daños registrados tras el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en el país.
El problema central radica en la figura conocida como “infraseguro”. Esta condición ocurre cuando la suma asegurada de una propiedad resulta inferior a su valor de reconstrucción, es decir, el gasto estimado para reparar o levantar nuevamente la estructura a precios vigentes de materiales, mano de obra y servicios de construcción.
Cuando se presenta este desfase y ocurre un siniestro, la compañía aseguradora no cubre la totalidad del daño. El propietario debe asumir una “participación proporcional en las pérdidas” equivalente al porcentaje que dejó de asegurar.
De acuerdo con el gremio asegurador, un error frecuente consiste en vincular la suma asegurada al valor comercial de venta del inmueble, al valor del terreno o al saldo pendiente de un préstamo hipotecario. Ninguno de estos indicadores refleja necesariamente lo que cuesta reconstruir una edificación hoy.
En el caso de las hipotecas, mientras el saldo de la deuda disminuye con los años, los costos de la industria de la construcción tienden al alza, ampliando la brecha de desprotección patrimonial.
Ante este escenario, Apadea exhortó tanto a los asegurados y corredores como a las entidades financieras a revisar y actualizar los montos de cobertura. El llamado incluye de manera específica a los bancos para que apliquen este ajuste tanto en los seguros colectivos hipotecarios como en las pólizas individuales cedidas a su favor.
Para evitar que los clientes incurran en gastos adicionales de inmediato, la asociación indicó que la actualización de los montos no exige obligatoriamente contratar un nuevo avalúo profesional.
Como alternativa, las aseguradoras impulsarán el uso de índices de costos de materiales y mano de obra aplicados sobre un valor inicial de reconstrucción técnicamente sustentado. Este cálculo tomará en cuenta variables como la antigüedad, el uso, el estado de conservación y la obsolescencia de cada estructura, reservando los avalúos o evaluaciones técnicas para casos específicos.
El documento gremial también establece una distinción contractual relevante para los consumidores: la diferencia entre la base de aseguramiento y la base de indemnización. Mientras el valor de reconstrucción sirve como referencia para fijar el monto máximo de la póliza, la forma en que se pagará el reclamo deberá quedar pactada desde el momento de la suscripción, según las condiciones particulares de cada contrato.
Con esta medida, el sector asegurador busca reducir los conflictos derivados de coberturas insuficientes tras eventos sísmicos, trasladando a propietarios y entidades bancarias la responsabilidad de revisar si sus pólizas actuales responden a la realidad económica del sector construcción.