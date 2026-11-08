Seguros contra terremotos en Panamá: la protección que muchos desconocían

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre de 2026, con epicentro en la región de Azuero, no solo dejó daños materiales en distintas zonas del país, sino que también despertó una nueva conciencia sobre la importancia de la protección patrimonial. Tras el evento sísmico, miles de panameños han comenzado a revisar sus pólizas y a consultar sobre las coberturas disponibles para enfrentar este tipo de emergencias. Así lo explicó Xavier Miller, director del Colegio Nacional de Asesores Profesionales de Seguros (Conaprose), en entrevista exclusiva a La Estrella de Panamá, quien aseguró que una de las principales inquietudes surgidas tras el sismo ha sido conocer si existen seguros que cubran los daños ocasionados por terremotos en Panamá. De acuerdo con Miller, la respuesta es clara: sí existe cobertura para terremotos y, en la mayoría de los casos, los propietarios ya la tienen incorporada dentro de sus pólizas de incendio. “La cobertura de terremoto en Panamá viene incluida en las pólizas de incendio. Cuando una persona compra una propiedad a través de un financiamiento bancario, normalmente adquiere una póliza que protege la estructura y que incluye coberturas catastróficas como terremoto, inundación y daños por viento”, detalló.

El producto y las consultas

El directivo explicó que, a diferencia de otros países donde la protección contra terremotos se comercializa como un producto independiente, en Panamá forma parte integral de las coberturas básicas de incendio tanto para viviendas como para comercios. Esto permite que propietarios de residencias, locales y empresas cuenten con protección frente a eventos sísmicos sin necesidad de contratar una póliza adicional. Según Miller, el impacto del terremoto generó una “avalancha de consultas” provenientes tanto de personas afectadas directamente como de ciudadanos que, aunque no registraron daños, comenzaron a preguntarse qué sucedería si enfrentaran una situación similar en el futuro. “Todo el mundo se ha volcado a revisar sus pólizas, a tratar de entender qué cubre, cómo lo cubre y qué pasa en caso de un siniestro”, señaló. También indicó que el interés no se ha limitado a los seguros de propiedad, sino que se ha extendido a pólizas de salud y vida, reflejando una mayor preocupación por la estabilidad económica de las familias.

Reporte

El terremoto del 9 de octubre en Panamá ha dejado 55,212 personas afectadas, dos fallecidos y 27 lesionados, según el balance preliminar divulgado el 29 de octubre por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con datos actualizados hasta el miércoles 28 de octubre. El informe detalla que se han evaluado 17,048 viviendas en las zonas impactadas. Además, se reportan daños en 619 centros educativos, 120 instalaciones de salud, 127 edificios gubernamentales, 44 iglesias y 22 puentes. También hay 66 reportes de afectaciones viales que continúan bajo verificación. Como parte de la respuesta a la emergencia, se han habilitado 135 albergues, donde permanecen 4,428 personas. Entre la población afectada también figuran 166 mujeres embarazadas y 2,242 personas con discapacidad. La asistencia humanitaria ha llegado a 175 comunidades, mediante el traslado de más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas por vía terrestre. Asimismo, se han realizado 38 evacuaciones aéreas. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) confirmó que la secuencia de réplicas tras el terremoto alcanzó los 1,452 eventos acumulados al corte del 6 de noviembre de 2026. El desglose de los sismos registrados por la red sismológica nacional en los últimos siete días confirma que la falla Azuero-Soná mantiene la mayor concentración de la sismicidad en el país. En este sector destacan dos réplicas de consideración: una de magnitud 5.9 ocurrida el sábado 31 de octubre a las 10:50 a.m. (a 20 km al noreste de Tonosí y 3 km de profundidad) y otra de magnitud 5.0 registrada este viernes 6 de noviembre a las 2:06 p. m. (a 35 km al este de Tonosí y 4 km de profundidad).

Percepción