Una nueva controversia rodea al Miss Universo 2026 luego de que una de las integrantes del jurado revelara que el vestido utilizado por la venezolana Clara Vegas Goetz durante la gala final habría afectado su evaluación y sus posibilidades de quedarse con la corona.
La declaración fue realizada por la creadora de contenido Taty Guiribitey, conocida como “La Mamilover”, quien formó parte del panel de jueces del certamen. Durante una entrevista en el programa Cara a cara con Rodner, conducido por Rodner Figueroa, habló sobre la participación de la venezolana y la evaluación de su presentación.
Guiribitey aseguró que Clara Vegas tenía todo para ganar y que se mantuvo entre las favoritas de los jueces durante la competencia. Sin embargo, señaló que el problema llegó en la elección del vestido utilizado para la gala final.
De acuerdo con la jueza, el traje de gala diseñado por Ángel Sánchez no convenció al panel y terminó afectando la percepción de la candidata en uno de los momentos más importantes de la noche.
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La integrante del jurado sostuvo que, desde su perspectiva, el vestido fue el error que le hizo perder el primer lugar. Explicó que la aparición de Vegas con el diseño marcó un cambio en la evaluación y que, aunque cada juez calificó de manera independiente, ella consideró que esa elección perjudicó las posibilidades de la venezolana.
“A mí no me gustó. Ni a mí ni a nadie del jurado le gustó el vestido”, afirmó Guiribitey al referirse al atuendo.
La integrante del jurado aclaró que cada juez realizó su votación de manera individual y que desconocía cómo calificaron los demás miembros. Sin embargo, desde su perspectiva, la salida de Vegas con ese vestido marcó un punto negativo en su evaluación.
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Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales y reavivaron el debate sobre el desempeño de la venezolana, quien terminó entre las finalistas del Miss Universo 2026.
El comentario también puso nuevamente bajo discusión el peso que puede tener el vestuario en una competencia donde las candidatas son evaluadas en diferentes etapas y aspectos de la gala.