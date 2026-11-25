Una nueva controversia rodea al Miss Universo 2026 luego de que una de las integrantes del jurado revelara que el vestido utilizado por la venezolana Clara Vegas Goetz durante la gala final habría afectado su evaluación y sus posibilidades de quedarse con la corona.

La declaración fue realizada por la creadora de contenido Taty Guiribitey, conocida como “La Mamilover”, quien formó parte del panel de jueces del certamen. Durante una entrevista en el programa Cara a cara con Rodner, conducido por Rodner Figueroa, habló sobre la participación de la venezolana y la evaluación de su presentación.

Guiribitey aseguró que Clara Vegas tenía todo para ganar y que se mantuvo entre las favoritas de los jueces durante la competencia. Sin embargo, señaló que el problema llegó en la elección del vestido utilizado para la gala final.

De acuerdo con la jueza, el traje de gala diseñado por Ángel Sánchez no convenció al panel y terminó afectando la percepción de la candidata en uno de los momentos más importantes de la noche.