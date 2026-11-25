El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los primeros puntos donde se desarrollarán las Naviferias, una iniciativa que comenzará el martes 1 de diciembre en distintas comunidades del país.
Las jornadas se realizarán desde las 7:00 a.m. y el calendario contempla actividades en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá Este y Colón, con nuevos puntos programados para los días siguientes.
El IMA recordó a los asistentes la importancia de llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para realizar sus compras.
MARTES 1 DE DICIEMBRE
Chiriquí
Los Santos
Herrera
MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE
Panamá Este
JUEVES 3 DE DICIEMBRE
VIERNES 4 DE DICIEMBRE
Colón
El IMA indicó que este es el calendario inicial de las Naviferias y exhortó a los consumidores a acudir a los puntos establecidos desde tempranas horas.