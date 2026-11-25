El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los primeros puntos donde se desarrollarán las Naviferias, una iniciativa que comenzará el martes 1 de diciembre en distintas comunidades del país. Las jornadas se realizarán desde las 7:00 a.m. y el calendario contempla actividades en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá Este y Colón, con nuevos puntos programados para los días siguientes. El IMA recordó a los asistentes la importancia de llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

CALENDARIO DE NAVIFERIAS DEL IMA DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE

MARTES 1 DE DICIEMBRE

Chiriquí

Terrenos del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, en Barú.

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.

Parque Bibiana Pérez, en Guararé.

Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas.

Predios de la iglesia de Macaracas cabecera.

Parque Central de Pedasí cabecera.

Parque Central de Pocrí cabecera.

Calle frente a la cancha municipal, en Tonosí cabecera.

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera.

Estacionamientos del Estadio Claudio Nieto, en Monagrillo.

Plaza 3 de Noviembre, en La Arena, distrito de Chitré.

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE Chiriquí

Terrenos frente a la Feria de las Flores, en Boquete.

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega.

Gimnasio de Gualaca cabecera.

Herrera

Plaza de Toros de Parita.

Cancha comunal de Cabuya de Parita.

Cancha comunal de Santa María cabecera.

Casa comunal de El Rincón de Santa María.

Casa comunal de Los Canelos, en Santa María.

Casa comunal de El Limón de Santa María.

Panamá Este

Casa comunal de Unión Santeña, en Chepo.

Terrenos de la Feria de Tortí, en Chepo.

JUEVES 3 DE DICIEMBRE Chiriquí

Parque Central de Alanje.

Plaza 6 de Agosto, en Volcán, Tierras Altas.

Parque Central de Boquerón.

Herrera

Estadio Jackie Cardoze, en Ocú cabecera.

Casa comunal de Los Llanos, en Ocú.

Cancha municipal de Las Minas cabecera.

Casa comunal de Chepo, en Las Minas.

Parque ubicado al lado de la piquera de Los Pozos, en Los Pozos cabecera.

Cancha municipal de Pesé cabecera.

Panamá Este

Agencia del IMA en Chepo cabecera.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE Chiriquí

Cancha comunal de San Félix cabecera.

Cancha del Parque de Remedios.

Cancha comunal de Tolé cabecera.

Cancha comunal de San Lorenzo, en el distrito de San Lorenzo.

Panamá Este

Quebrada La Palma, Ipetí Tortí Arriba, en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Parque de Cañita, en Chepo.

Colón

Parque Central de Palenque cabecera.

Frente a la Aduana, en Portobelo cabecera.

Cancha multiusos de Puerto Lindo.