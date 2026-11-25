La reconstrucción de la región de Azuero tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre podría representar un costo de entre $100 y $500 millones para el Estado panameño, según señaló el viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, al referirse a los riesgos fiscales que enfrenta el país. “Esa reconstrucción puede costar entre 100 millones hasta 500 millones; los números están todavía en revisión”, señaló Fernández. Durante una presentación sobre manejo de riesgos fiscales y sostenibilidad de las finanzas públicas, Fernández explicó que los desastres naturales forman parte de los principales riesgos que deben ser considerados dentro de la planificación económica del Estado. “Estamos hablando de dos riesgos en este momento. Ya pasó el primero, que es el de reconstrucción sobre un terremoto (...) que hizo estragos en la región de Azuero, una de las regiones productivas del país”, manifestó el viceministro.

A pesar del impacto económico, Fernández aseguró que Panamá cuenta con mecanismos financieros para enfrentar este tipo de emergencias. Entre ellos mencionó seguros paramétricos para eventos como terremotos e inundaciones, además de préstamos contingentes con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Añadió que el país también puede recurrir al Fondo de Ahorro de Panamá en caso de que los daños superen determinados umbrales establecidos por la normativa vigente. Según explicó, estas herramientas proporcionan una capacidad de respuesta superior a los $800 millones para hacer frente a desastres naturales. El viceministro destacó que la gestión de estos instrumentos de protección financiera forma parte de una estrategia desarrollada durante la última década para fortalecer la resiliencia fiscal del país frente a eventos extraordinarios.

Durante una visita a la región de Azuero, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que, de los $100 millones destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto han alcanzado desembolsos que no superan los $20 millones. Sin embargo, aseguró que las solicitudes de recursos por parte de las instituciones públicas ya se acercan a los $80 millones. Chapman detalló que los $100 millones se encuentran depositados en el Banco Nacional de Panamá y que los recursos se asignan a las instituciones conforme presentan sus requerimientos. Entre las entidades que concentran las mayores solicitudes figuran el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En menor medida, también han presentado requerimientos los ministerios de Salud y Educación.