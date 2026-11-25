Los conductores en Panamá pagarán menos por la gasolina y el diésel a partir de este viernes 27 de noviembre, tras una nueva reducción en los precios máximos de venta de los combustibles anunciada por la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

El ajuste contempla rebajas en los tres derivados del petróleo: gasolina de 95 octanos, gasolina de 91 octanos y diésel bajo en azufre. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a las 6:00 a.m. del viernes y se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del viernes 11 de diciembre de 2026.

La mayor disminución corresponderá al diésel bajo en azufre, que bajará B/.0.13 por litro. Por su parte, la gasolina de 95 octanos tendrá una reducción de B/.0.11, mientras que la de 91 octanos disminuirá B/.0.10 por litro.

¿Cuánto bajarán los combustibles en Panamá?

La nueva estructura de precios contempla las siguientes reducciones:

Gasolina de 95 octanos: B/.0.11 menos por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.0.10 menos por litro.

Diésel bajo en azufre: B/.0.13 menos por litro.

¿Cuáles serán los nuevos precios por litro?

Con el ajuste, los precios máximos de venta quedarán de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.13 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.1.00 por litro.

Diésel bajo en azufre: B/.1.30 por litro.

Las rebajas también se reflejarán en el precio por galón: B/.0.41 menos para la gasolina de 95 octanos, B/.0.38 para la de 91 octanos y B/.0.51 para el diésel.

¿Cuáles son los nuevos precios de la gasolina y el diésel por provincia?

Los precios máximos por litro varían según la localidad. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará B/.1.125, la de 91 octanos B/.1.004 y el diésel bajo en azufre B/.1.300.