El acto público, identificado bajo el código N.º 2026-0-16-0-08-SB-020727, se realizará el viernes 11 de diciembre de 2026, en horario de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., en el salón del primer piso del edificio Ogawa, ubicado entre Vía España y Calle 52 Este, en Bella Vista, ciudad de Panamá.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a través de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado, convocó a la primera subasta pública para la venta de 6,700 toneladas de chatarra ferrosa e informática acumulada en todo el país, con un precio base total estimado en $560,000 .

Este tipo de procesos de disposición de bienes estatales en desuso tiene como objetivo liberar espacios físicos en las instituciones públicas y convertir equipos o vehículos inservibles en ingresos económicos para el Estado, bajo los principios de economía circular y sostenibilidad ambiental.

La convocatoria involucra al Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, empresas públicas, municipios, juntas comunales y centros educativos a escala nacional, los cuales deben mantener documentada la ubicación exacta del material y designar personal para facilitar su retiro.

De acuerdo con las especificaciones técnicas divulgadas por la entidad, la convocatoria divide los bienes a subastar en cuatro renglones principales según el tipo de material y la zona geográfica donde se encuentran depositados.

La mayor proporción corresponde a la chatarra ferrosa —compuesta por vehículos y otros bienes metálicos en desuso—, que suma 6,000 toneladas divididas en tres lotes regionales, todos fijados con un precio base de $84.00 por tonelada.

El Renglón No. 1 concentra el mayor volumen y valor económico de la subasta. Comprende 3,500 toneladas ubicadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, con un valor estimado de $294,000.00.

El Renglón No. 2 abarca 1,500 toneladas distribuidas en las provincias centrales de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, cuyo monto base asciende a $126,000.00. Por su parte, el Renglón No. 3 incluye 1,000 toneladas situadas en Chiriquí y Bocas del Toro, valoradas inicialmente en $84,000.00.

En cuanto a los desechos tecnológicos, el Renglón No. 4 corresponde exclusivamente a chatarra informática. A diferencia de los lotes metálicos, este renglón agrupa 700 toneladas en todo el territorio nacional bajo un precio base menor, establecido en $80.00 por tonelada, lo que representa un valor estimado de $56,000.00.

Los interesados en participar en la puja deberán cumplir con los requisitos administrativos previos antes del cierre de registro. La fecha máxima para la inscripción de proponentes vence el miércoles 9 de diciembre de 2026, trámite que se gestiona de forma presencial en el piso 8 del edificio Avesa, sede de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado.

Asimismo, el pliego de cargos exige que cada participante consigne una fianza equivalente al 10 % del valor estimado de cada renglón en el que decida ofertar. Esto implica garantías mínimas que van desde $5,600 para el lote informático hasta $29,400 para el renglón ferroso de la región metropolitana y oriental.

Una vez adjudicados los renglones, la fase de pesaje y retiro del material por parte de las empresas ganadoras se ejecuta bajo la supervisión de fiscalizadores de la Contraloría General de la República, junto con auditores y avaluadores del MEF, en cumplimiento de las normas de contratación pública.

Los documentos completos y las condiciones técnicas de la convocatoria actual ya se encuentran disponibles para consulta en el portal electrónico Panamá Compra y en el sitio web institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.