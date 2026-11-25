María Corina Machado aseguró este miércoles 25 de noviembre que Edmundo González Urrutia regresará próximamente a Venezuela, después de permanecer exiliado en España desde 2024. El anuncio se produjo durante un encuentro universitario en Caracas, aunque no ofreció una fecha ni explicó las condiciones del retorno.
“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, afirmó la dirigente ante estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su partido, Vente Venezuela, presentó la intervención como un mensaje a la nación, al cumplirse un mes de su propio regreso al país.
González Urrutia se convirtió en el candidato de la principal coalición opositora para las elecciones del 28 de julio de 2024, después de que la inhabilitación política de Machado le impidiera competir.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Nicolás Maduro, pero no publicó los resultados desglosados. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó ese anuncio y difundió actas recopiladas por sus testigos electorales como respaldo de la victoria que atribuye a González. El excandidato terminó exiliado ante la falta de garantías para su seguridad.
En el acto universitario, Machado también reclamó la liberación de todos los presos políticos y defendió una transformación institucional basada en la transparencia y las garantías democráticas. Según El País, familiares de personas encarceladas por motivos políticos estuvieron entre los asistentes.
La oposición busca ahora impulsar nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, una eventual candidatura de Machado continúa condicionada por la inhabilitación que pesa en su contra, cuya eliminación corresponde a la Contraloría General, según EFE.
El anuncio vuelve a situar a González Urrutia en la agenda política venezolana, pero deja pendiente el dato decisivo: cuándo podrá concretarse su regreso desde España. Hasta el momento de las declaraciones recogidas, no se habían divulgado preparativos ni un calendario para ese desplazamiento.