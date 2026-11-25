María Corina Machado aseguró este miércoles 25 de noviembre que Edmundo González Urrutia regresará próximamente a Venezuela, después de permanecer exiliado en España desde 2024. El anuncio se produjo durante un encuentro universitario en Caracas, aunque no ofreció una fecha ni explicó las condiciones del retorno. “Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, afirmó la dirigente ante estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su partido, Vente Venezuela, presentó la intervención como un mensaje a la nación, al cumplirse un mes de su propio regreso al país.

El regreso pendiente de González

González Urrutia se convirtió en el candidato de la principal coalición opositora para las elecciones del 28 de julio de 2024, después de que la inhabilitación política de Machado le impidiera competir. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Nicolás Maduro, pero no publicó los resultados desglosados. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó ese anuncio y difundió actas recopiladas por sus testigos electorales como respaldo de la victoria que atribuye a González. El excandidato terminó exiliado ante la falta de garantías para su seguridad.

Presos políticos y nuevas elecciones