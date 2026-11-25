El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, llegó la madrugada de este miércoles 25 de noviembre a la ciudad de La Habana, Cuba, para cumplir una visita oficial y retomar las gestiones diplomáticas dirigidas a lograr el retorno de siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en ese país desde hace nueve meses.

El canciller fue recibido por Otto Vaillant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Durante su visita, Martínez-Acha tiene previsto reunirse con autoridades cubanas para abordar la situación de los siete panameños y dar continuidad a las gestiones que el Gobierno de Panamá mantiene desde hace nueve meses para conseguir su regreso.

El viaje se produce en medio de los esfuerzos del presidente José Raúl Mulino por lograr la liberación y el retorno de los ciudadanos panameños.

El grupo inicialmente estaba integrado por 10 panameños: siete hombres y tres mujeres. Sin embargo, tras las gestiones diplomáticas, las autoridades cubanas concedieron la liberación por razones humanitarias de Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes regresaron a Panamá en abril pasado.

Desde entonces, los otros siete ciudadanos permanecen detenidos en la isla.

En junio pasado, el canciller confirmó que Panamá mantenía asistencia legal, protección diplomática y acompañamiento consular para sus ciudadanos.

En esa ocasión, también adelantó que el Gobierno Nacional evaluaba alternativas para que, en caso de que los detenidos recibieran una condena, pudieran cumplir sus penas en Panamá.

Las autoridades cubanas acusan a los siete panameños de participar en actividades que consideran violatorias de las leyes de ese país.