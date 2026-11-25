Una investigación publicada por el medio panameño Concolón, en el marco de la filtración global Inside Deutsche Bank (coordinada junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP), revela el papel central que desempeñó Credicorp Bank en el flujo de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht hacia los círculos políticos de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
De acuerdo con el procesamiento de la causa judicial realizado por Concolón en su base de datos Bancabrecht, de las 27 entidades financieras panameñas involucradas en el entramado, solo por Credicorp circularon más de $800 millones —alrededor del 84 % de los fondos rastreados en el expediente— entre 2008 y 2015.
Según la investigación de Concolón, el operador financiero de confianza de Odebrecht, Olivio Rodrigues Junior, utilizó una estructura de sociedades pantalla y cuentas vinculadas para triangular sobornos y financiamiento de campañas electorales desde el Sector de Operaciones Estructuradas hacia los entornos de Martinelli y Varela.
Para operar sin cumplir los controles habituales, Rodrigues contó con la colaboración del entonces gerente de Credicorp, Humberto De León, quien confesó haber facilitado las operaciones y justificado los movimientos ante el oficial de cumplimiento a cambio de un porcentaje de los depósitos.
Entre las sociedades utilizadas en el banco figuran Constructora Internacional del Sur S.A. (que movió la mitad de los $839,6 millones detectados por la Superintendencia de Bancos en cuentas de Rodrigues) y Limbertoni Holding, que recibió más de $20 millones en sobreprecios vinculados a obras públicas como la Cinta Costera.
Los registros detallan que, solo entre agosto y septiembre de 2010, la cuenta de Constructora Internacional del Sur en Credicorp transfirió $3,2 millones a Kadair Investment, en Suiza, sociedad vinculada al expresidente Ricardo Martinelli y a sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares (condenados en EE. UU. en 2022 por lavar $28 millones de Odebrecht). Asimismo, en 2014, la sociedad Northern Pacific Financial giró más de 20 millones de euros desde Bahamas hacia otra cuenta en Credicorp.
La publicación destaca que la sobrefacturación que alimentó la caja de sobornos superó los $2 mil millones mediante adendas aprobadas. Un caso emblemático fue la Cinta Costera: durante el gobierno de Martinelli, con Varela como vicepresidente, se adjudicaron las fases II y III con millonarios sobrecostos (50 % en la fase II y $107,1 millones adicionales en la fase III).
Los documentos internos analizados por Concolón demuestran que el gigante alemán Deutsche Bank, que actuaba como banco corresponsal de Credicorp, mantuvo la relación comercial incluso después de haber compartido, en junio de 2015, un listado de “varios bancos en Panamá nombrados en denuncias por lavado de dinero y fraude”. Para esa fecha, el banco panameño ya había servido como vehículo para pagar sobornos al expresidente Martinelli y a sus hijos, entre otros, según documentos de la Fiscalía panameña citados por Concolón.
Además, el banco alemán sirvió de corresponsal en transferencias por 3,9 millones de euros hacia Fordel International, otra sociedad vinculada a los hermanos Martinelli Linares.
Pese a que la Superintendencia de Bancos de Panamá advirtió en 2017 que Credicorp no clasificó como de alto riesgo a Constructora Internacional del Sur y tardó años en reportar las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ningún banco ha sido imputado ni condenado penalmente en Panamá. Incluso, una demanda civil por $600 millones interpuesta por el Ministerio de Seguridad contra Credicorp en septiembre de 2023 fue retirada apenas tres días después.
Mientras tanto, tras concluir en febrero de 2026 el juicio contra 21 acusados por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht —en el que la Fiscalía solicitó condenas para 16 personas, incluido el expresidente Ricardo Martinelli—, el país sigue a la espera del fallo de la jueza Baloísa Marquínez.
El expresidente Varela y los hermanos Martinelli Linares, por su parte, fueron excluidos del proceso debido a su condición de diputado y diputados suplentes, respectivamente, del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La Corte Suprema de Justicia es la responsable de procesar al expresidente y a los hermanos Martinelli Linares, pero, hasta la fecha, aún no ha iniciado ese proceso.