Una investigación publicada por el medio panameño Concolón, en el marco de la filtración global Inside Deutsche Bank (coordinada junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP), revela el papel central que desempeñó Credicorp Bank en el flujo de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht hacia los círculos políticos de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. De acuerdo con el procesamiento de la causa judicial realizado por Concolón en su base de datos Bancabrecht, de las 27 entidades financieras panameñas involucradas en el entramado, solo por Credicorp circularon más de $800 millones —alrededor del 84 % de los fondos rastreados en el expediente— entre 2008 y 2015. Según la investigación de Concolón, el operador financiero de confianza de Odebrecht, Olivio Rodrigues Junior, utilizó una estructura de sociedades pantalla y cuentas vinculadas para triangular sobornos y financiamiento de campañas electorales desde el Sector de Operaciones Estructuradas hacia los entornos de Martinelli y Varela.

El rol interno en Credicorp

Para operar sin cumplir los controles habituales, Rodrigues contó con la colaboración del entonces gerente de Credicorp, Humberto De León, quien confesó haber facilitado las operaciones y justificado los movimientos ante el oficial de cumplimiento a cambio de un porcentaje de los depósitos. Entre las sociedades utilizadas en el banco figuran Constructora Internacional del Sur S.A. (que movió la mitad de los $839,6 millones detectados por la Superintendencia de Bancos en cuentas de Rodrigues) y Limbertoni Holding, que recibió más de $20 millones en sobreprecios vinculados a obras públicas como la Cinta Costera. Los registros detallan que, solo entre agosto y septiembre de 2010, la cuenta de Constructora Internacional del Sur en Credicorp transfirió $3,2 millones a Kadair Investment, en Suiza, sociedad vinculada al expresidente Ricardo Martinelli y a sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares (condenados en EE. UU. en 2022 por lavar $28 millones de Odebrecht). Asimismo, en 2014, la sociedad Northern Pacific Financial giró más de 20 millones de euros desde Bahamas hacia otra cuenta en Credicorp. La publicación destaca que la sobrefacturación que alimentó la caja de sobornos superó los $2 mil millones mediante adendas aprobadas. Un caso emblemático fue la Cinta Costera: durante el gobierno de Martinelli, con Varela como vicepresidente, se adjudicaron las fases II y III con millonarios sobrecostos (50 % en la fase II y $107,1 millones adicionales en la fase III).

La mirada del Deutsche Bank y la impunidad bancaria