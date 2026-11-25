Durante la primera reunión de una mesa de trabajo interinstitucional, el director general de la AAC, Rafael Bárcenas Chiari , estableció que antes de concretar la transferencia de la terminal se deberá garantizar la disponibilidad de carros de extinción de incendios, realizar evaluaciones técnicas a la pista de aterrizaje y verificar las condiciones del sistema de iluminación.

El traspaso del Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez , ubicado en la provincia de Colón, de la administración de Tocumen, S. A. a la Zona Libre de Colón (ZLC) quedó sujeto al cumplimiento de tres condiciones técnicas y de seguridad operacional exigidas por la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) .

El encuentro marcó el inicio formal de las coordinaciones entre la Presidencia, Tocumen, S. A., la AAC y la administración de la zona franca para definir una hoja de ruta que permita reactivar una infraestructura que permanece subutilizada desde su inauguración oficial el 30 de agosto de 2013. En aquel momento, la obra fue entregada a la administración de Tocumen, S. A. con una nueva torre de control, una pista extendida a 2,700 metros lineales —con capacidad para recibir aeronaves tipo Boeing 757-200 de hasta 228 pasajeros— y espacios diseñados para atender a 1,000 viajeros por hora pico, pero nunca consolidó el tráfico comercial proyectado.

La gerente general de la ZLC, Luisa Napolitano, señaló que la habilitación del aeropuerto está vinculada a los planes de expansión en los terrenos aledaños a la zona franca. Según indicó la funcionaria, la entidad ha recibido consultas de empresas interesadas en desarrollar operaciones de mantenimiento de aeronaves en el área.

En esa línea, Bárcenas Chiari —quien también dirigía la AAC cuando se inauguró la terminal en 2013 bajo la promesa de convertirla en un centro multimodal y receptor de vuelos chárter— presentó durante la sesión referencias sobre el modelo de empresas de mantenimiento aeronáutico que operan en El Salvador, con el objetivo de evaluar la viabilidad de atraer ese segmento de negocio hacia Colón. Adicionalmente, los participantes analizaron la posibilidad de habilitar operaciones de vuelos chárter en la terminal, una opción que dependerá de que se subsanen los requerimientos técnicos y se obtengan los permisos aeronáuticos correspondientes.

Napolitano reconoció que el proyecto enfrenta retos técnicos y administrativos que exigirán el acompañamiento de especialistas para establecer los procedimientos de transición. A pesar de ello, manifestó el interés de la institución en integrar la terminal aérea al ecosistema logístico, marítimo y terrestre de la provincia.

En la reunión y posterior inspección participaron, por parte de Tocumen, S. A., su gerente general, José Antonio Ruiz Blanco; la vicepresidenta de Legal, Orlanda de Gracia; y el vicepresidente de Planificación, Mario Cucalón. Por la AAC asistieron, además de Bárcenas Chiari, el director de Aeropuertos, Abdiel Mata, y el jefe de la Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos, Luis Herrera. En representación del Ejecutivo estuvo Eric Ordóñez, mientras que por la ZLC acompañó el secretario general, Miguel Ruíz.

El documento oficial difundido tras la reunión no precisó el monto de la inversión requerida para adecuar la pista, las luces y los equipos de emergencia tras 13 años de escasa actividad, ni estableció una fecha estimada para formalizar el traspaso administrativo entre Tocumen, S. A. y la Zona Libre de Colón.