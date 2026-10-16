Enrique Lau Cortés es hospitalizado tras acudir a una cita médica en la Ciudad de la Salud

El ex director general de la Caja de Seguro Social Enrique Lau Cortés, quien tiene la medida cautelar de arresto domiciliario, quedó hospitalizado en la Ciudad de la Salud tras acudir a una cita médica en el Departamento de Cardiología.
La Estrella de Panamá conoció que la defensa de Lau Cortés comunicó a la Oficina Judicial que se sentía mal, por ello debía ser llevado a un centro médico.
Lau Cortés, quien enfrenta un proceso por presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, acudió a la cita este 15 de octubre.
El ex funcionario fue aprehendido en la mañana de este 6 octubre en el marco de la operación Muralla.
El caso en cuestión se relaciona a un presunto enriquecimiento injustificado de 500 mil dólares durante su período como director de la institución pública.
La jueza Xenia Pérez admitió la imputación de cargos por los presuntos delitos y ordenó como medidas cautelares el arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
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