  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

El origen de los dineros de Enrique Lau Cortés y la conexión con República Dominicana

Enrique Lau Cortés ha sido imputado por presunto enriquecimiento injustificado.
Enrique Lau Cortés ha sido imputado por presunto enriquecimiento injustificado. ERICK MARCISCANO | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 09/10/2026 00:00
El exdirector de la Caja de Seguro Social permanece bajo depósito domiciliario tras haber sido imputado cargos por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Lau Cortés aparece en una sociedad de República Dominicana junto a un prominente empresario con proyectos en Panamá

Enrique Lau Cortés llegó siendo millonario al cargo de director de la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo a información compartida durante la audiencia dónde se le imputaron cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, los fiscales estimaron que contaba con alrededor de 2.1 millones de dólares como patrimonio a su favor al llegar al puesto en 2019.

Durante su período como director este patrimonio seguiría aumentando, de acuerdo al informe de auditoría citado por el Ministerio Público durante la audiencia y realizado por la Contraloría General de la República.

¿De dónde venía el dinero?

De acuerdo con declaraciones del propio Lau Cortés, a la fecha devenga 2,500 dólares de jubilación (el máximo establecido por ley), 3 mil dólares anuales como accionista de una empresa y 3 mil dólares mensuales (prorrateados al año) provenientes de una organización de la cuál forma parte.

Además, durante la audiencia se detalló que recibe unos 10 mil dólares en dietas de parte como miembro de un hospital, y 5,400 dólares por su participación en una empresa inmobiliaria.

También se estima que recibió unos 60 mil dólares en consultorías durante su período como director de la CSS.

Durante este período adquirió una propiedad en Nikki Beach, Playa Blanca, valorada en alrededor de 256 mil dólares. Por el apartamento dónde actualmente reside, habría pagado más de 430 mil dólares en abonos. Solo en el mes de abril, pagó 183 mil dólares, de acuerdo a la información compartida durante la audiencia.

Las sociedades

Una búsqueda en el Registro Público muestra su participación en diversas sociedades como Global Petroleum Inc; Corporación Lala, S.A.; Medical Business Corporation, S.A.; Avícola Pollo Feliz Corp; y Neumólogos Asociados, entre otras.

En algunas, como L&D Investment Corp, aparece junto a otros miembros de su familia.

El Ministerio Público señala que Lau Cortés habría realizado movimientos financieros para ofuscar la procedencia de los dineros. Entre ellos habría depósitos al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) por 243,518 dólares. La Fiscalía apuntó que Lau Cortés luego retiraba fondos del Siacap de vuelta a sus propias cuentas.

Uno de los movimientos más llamativos para los fiscales fueron dos transferencias a una sociedad llamada Cevecería La 10 que sumaron medio millón de dólares. Esos dineros serían luego transferidos a cuentas en República Dominicana.

Una de las sociedades de las que Lau Cortés forma parte, de acuerdo al buscador Open Corporates, se encuentra precisamente en República Dominicana. Se trata de Business Intelligence E & J. La sociedad aparece actualmente en el portal de la Dirección General de Ingresos Internos de República Dominicana con estado “suspendido”. En esta sociedad aparece junto a Lau Cortés, el empresario costarricense Juan José Zonta Sing.

Zonta Sing es un empresario con distintos proyectos en Panamá. Entre ellos, está el consorcio a cargo de la construcción del Complejo Deportivo de Penonomé ($15.4 millones) y el Centro Regional Universitario de San Miguelito ($65.9 millones).

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo