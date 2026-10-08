El origen de los dineros de Enrique Lau Cortés y la conexión con República Dominicana

Enrique Lau Cortés llegó siendo millonario al cargo de director de la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo a información compartida durante la audiencia dónde se le imputaron cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, los fiscales estimaron que contaba con alrededor de 2.1 millones de dólares como patrimonio a su favor al llegar al puesto en 2019. Durante su período como director este patrimonio seguiría aumentando, de acuerdo al informe de auditoría citado por el Ministerio Público durante la audiencia y realizado por la Contraloría General de la República.

¿De dónde venía el dinero?

De acuerdo con declaraciones del propio Lau Cortés, a la fecha devenga 2,500 dólares de jubilación (el máximo establecido por ley), 3 mil dólares anuales como accionista de una empresa y 3 mil dólares mensuales (prorrateados al año) provenientes de una organización de la cuál forma parte. Además, durante la audiencia se detalló que recibe unos 10 mil dólares en dietas de parte como miembro de un hospital, y 5,400 dólares por su participación en una empresa inmobiliaria. También se estima que recibió unos 60 mil dólares en consultorías durante su período como director de la CSS. Durante este período adquirió una propiedad en Nikki Beach, Playa Blanca, valorada en alrededor de 256 mil dólares. Por el apartamento dónde actualmente reside, habría pagado más de 430 mil dólares en abonos. Solo en el mes de abril, pagó 183 mil dólares, de acuerdo a la información compartida durante la audiencia.

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