Trasladan $6 millones de escuelas al mantenimiento de helicópteros

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de $6 millones del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para financiar el mantenimiento de 14 helicópteros y el entrenamiento de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Los recursos proceden del programa de construcción del Meduca, según explicó Valerio González, representante de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Durante la sesión del 8 de octubre, González sostuvo que Educación no podría ejecutar esos fondos antes de finalizar 2026 debido a los plazos presupuestarios. La decisión generó cuestionamientos sobre el destino de los recursos originalmente asignados a infraestructura escolar y las razones por las que el mantenimiento de las aeronaves no contó con una asignación suficiente dentro del presupuesto de Seguridad Pública.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que el traslado permitirá cumplir compromisos adquiridos por Panamá y Estados Unidos mediante la enmienda 27 del Convenio CARSI/MERIDA. Los fondos financiarán el mantenimiento de ocho helicópteros bimotores UH-1ST y seis helicópteros monomotores UH-1H (S), además del entrenamiento de 145 unidades del Senan vinculadas al programa de Aviación INL-Panamá.

Ábrego advirtió que la falta de recursos podría provocar la salida progresiva de aeronaves del servicio por falta de mantenimiento. También señaló posibles afectaciones a las operaciones contra el narcotráfico, la vigilancia fronteriza y las evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso, especialmente en Darién y la comarca Guna Yala.

El ministro defendió la necesidad de garantizar el mantenimiento de las aeronaves para proteger a las tripulaciones y mantener la capacidad operativa del Senan.

Durante el debate, la diputada de Vamos Yamireliz Chong cuestionó que los recursos de una partida destinada a la construcción de escuelas se utilizaran para atender las necesidades operativas de Seguridad Pública. Chong pidió identificar los centros educativos y los proyectos que podrían dejar de recibir esos fondos. También preguntó si las obras afectadas se encontraban en Colón, San Miguelito o Panamá.

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salazar expresó una preocupación similar y mencionó las condiciones de varios centros educativos de Colón, entre ellos Paraosemena, José Guardia Vega, Rufagaray y Paraguay. Salazar aclaró que su cuestionamiento no se dirigía al mantenimiento de los helicópteros, sino a la decisión de financiarlo con recursos destinados a la construcción y reparación de escuelas.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, indicó que el Meduca contaba con una asignación de $80 millones para atender las escuelas durante 2026 y que ejecutó $32.4 millones hasta octubre.

Según las cifras presentadas por Vásquez, la ejecución alcanzó el 40.5%, mientras que $47.6 millones permanecían sin ejecutar al momento de su intervención.

El MEF utilizó el nivel de ejecución presupuestaria como argumento para justificar la reasignación. González explicó que algunos proyectos educativos carecen de un código del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (Sinip), requisito que, según indicó, impide ejecutar sus presupuestos. Sin embargo, durante la sustentación no se identificaron las escuelas específicas vinculadas a los $6 millones ni se detalló si la partida incluía compromisos contractuales pendientes.

La falta de ese desglose impide determinar qué proyectos educativos podrían verse afectados por la decisión. Esta instancia legislativa también aprobó un traslado de partida por 4 millones 477 mil 236 balboas, en favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), cuya fuente de financiamiento proviene de la disminución de los recursos correspondientes a gastos de Instituciones Descentralizadas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente.

En tal sentido, la administradora general de la ATP, Gloria De León Zubieta, detalló que el traslado tiene como fin aumentar los recursos para atender compromisos vinculados con la organización y realización del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas, que se realizará en Panamá, del 30 de agosto al 12 de septiembre de 2027.