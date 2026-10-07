Los millones de Lau Cortés, propiedades de lujo y audiencia sin periodistas

Con guayabera blanca, pantalón claro, lentes oscuros y zapatillas llegó Enrique Lau Cortés a las 10:53 de la mañana de este miércoles a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. En una serie de audiencias que se extenderían hasta la noche, sería imputado por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Un informe de la Contraloría de la República, citado por los fiscales del Ministerio Público durante la audiencia, señala que hay 122,553 dólares cuyo origen no ha podido ser contabilizado en el patrimonio acumulado del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) entre 2019 y 2025. Además, un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) apunta a más de medio millón de dólares transferidos entre sociedades, incluyendo movimientos a una cervecería, desde donde luego fueron transferidos a cuentas en República Dominicana.

Lau Cortés ya era un millonario al llegar a la CSS en 2019. De acuerdo con información presentada por el Ministerio Público, tenía alrededor de 2.1 millones de dólares en patrimonio al llegar al cargo. Su apartamento, ubicado en Santa María, fue comprado por más de 600 mil dólares, que presuntamente sería un monto mucho menor a su valor real, ya que habría sido adquirido en remate. Fue allí, donde exhibe su cuadro África Mía, hecho por Olga Sinclair y valorado en 50 mil dólares, que fue aprehendido por el Ministerio Público y la Policía Nacional la mañana del martes.

Es uno de muchos lujos con los que cuenta el exdirector de la CSS, quien también compró una propiedad en Nikki Beach, Playa Blanca, con un costo aproximado de 236,500 dólares durante su tiempo en el cargo. También se detallaron pagos por más de 80 mil dólares entre tres tarjetas de crédito.

Otra de las irregularidades que encontró el Ministerio Público, que, de acuerdo con los fiscales, apuntan a un posible encubrimiento de bienes, fueron traslados de cientos de miles de dólares de cuentas personales de Lau Cortés al Siacap, y luego retiros por los mismos montos de vuelta a sus cuentas. Además, hubo dos transferencias que sumaron 500 mil dólares a una sociedad aparentemente llamada Cervecería La Diez, desde la cual luego se transfirieron unos 444 mil dólares hacia cuentas en República Dominicana. De acuerdo con la Fiscalía, podría tratarse de sociedades fachada y transferencias con la intención de ofuscar el origen de los fondos.

Los detalles de la audiencia fueron conocidos por La Estrella de Panamá a través de fuentes cercanas al caso, ya que no fue posible para ningún medio de comunicación estar presente durante las audiencias.

La jueza Zenia Pérez acogió la solicitud de la abogada defensora de Lau Cortés, quien pidió que retiraran a los periodistas de medios de comunicación al inicio de la audiencia para la legalización de la aprehensión. El fiscal recordó que las audiencias en el SPA son públicas, y la jueza Pérez asimismo lo reconoció, pero de todas formas expulsó a los periodistas, alegando que se debía “respetar la presunción de inocencia”.

La aprehensión fue finalmente legalizada, y tomó hasta las 6:00 p. m. para que se admitiera la imputación de cargos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Al cierre de esta edición, todavía se mantiene en curso la audiencia para el ordenamiento de medidas cautelares.

La defensa puede presentar diversos argumentos para pedir una medida distinta a la detención provisional. Se conoció que durante la audiencia se acreditó que Lau Cortés, de 75 años de edad, mantiene múltiples padecimientos médicos, desde hipertensión hasta problemas auditivos, y que debe tomar unos 15 medicamentos diarios. Precisamente, a las 6 de la tarde se decretó un receso para que consumiera sus alimentos. También se le dio acompañamiento médico durante la audiencia. Otro factor que podría tomar en cuenta la jueza es una hija del exdirector que mantiene una condición de discapacidad y es dependiente suya.

Por el momento, Lau Cortés es la única persona imputada en esta causa, aunque el fiscal señaló movimientos financieros de familiares cercanos y no se descarta que se amplíe la investigación a otras personas.

Independientemente del caso actual, Lau Cortés también mantiene otra causa bajo investigación en el Ministerio Público relacionada con alrededor de 2.5 millones de dólares en medicamentos vencidos. Se desconoce por el momento el estado actual de ese caso, cuya denuncia fue presentada por el equipo legal de la actual administración de la CSS en mayo de 2025. En esa ocasión, también se denunciaron irregularidades en la transferencia de unos 400 millones de dólares desde la institución hacia el Gobierno Central, caso sobre el cual también se desconoce el estado actual de la investigación.