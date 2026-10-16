El empleo cae en 4 de 5 sectores económicos de Panamá, pese a la mejora de los indicadores laborales

Los resultados de la Encuesta Económica Trimestral (EET) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), publicada este 13 de octubre, por la Contraloría General de la República, revelan que el personal empleado cayó en cuatro de cinco actividades económicas durante el primer semestre de 2026.

Este comportamiento contrasta con la mejora general del mercado laboral reportada por la misma institución para el mes de agosto. La EET recopiló información de 1,517 empresas privadas no financieras con cinco y más personas empleadas, abarcando las actividades de industrias manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por menor, hoteles y restaurantes, y algunos servicios, con exclusión de sectores como intermediación financiera, Canal de Panamá, electricidad y servicio doméstico.

Los datos recolectados entre el 6 de julio y el 5 de septiembre revelan que la muestra estuvo concentrada geográficamente en la provincia de Panamá con 727 empresas (47.9%), Chiriquí con 226 (14.9%), y Panamá Oeste y Veraguas con 113 cada una (7.4%), sumando en conjunto el 77.7% de las unidades evaluadas, mientras que el 22.3% restante se distribuyó en las demás provincias.

Al comparar el desempeño del primer semestre de 2026 con el mismo período del año anterior, el sector de industrias manufactureras registró la mayor contracción en personal empleado con un 4.1%, ubicándose en un promedio de 66,579 trabajadores (43,835 en Panamá y 22,744 en el resto del país).

Le siguieron el sector de algunos servicios con una caída de 3.3% y un promedio de 91,764 empleados (80,883 en Panamá y 10,880 en el resto del país); hoteles y restaurantes con un descenso de 1.3% y un promedio de 39,524 empleados (29,881 en Panamá y 9,643 en el resto del país); y el comercio al por menor con una baja de 0.9%, alcanzando 125,065 ocupados (111,505 en Panamá y 13,560 en el resto del país).

En contraste, el comercio al por mayor se erigió como la única actividad con saldo positivo al crecer 0.7% en empleo, promediando 75,412 personas (70,844 en Panamá y 4,568 en el resto del país).

En cuanto a las remuneraciones pagadas, los incrementos se reportaron en el comercio al por mayor con un alza del 2.3% a nivel nacional (+2.1% en Panamá y +6.9% en el resto del país) y el comercio al por menor con un 1.9% (+2.5% en Panamá y -3.8% en el resto del país).

Por el contrario, las remuneraciones retrocedieron en industrias manufactureras un 2.4% (-3.5% en Panamá y +0.7% en el resto del país), en hoteles y restaurantes un 1.2% (-3.2% en Panamá y +5.9% en el resto del país), y en algunos servicios un 0.1% (-0.4% en Panamá y +1.4% en el resto del país).

Respecto a los ingresos totales, el comercio al por mayor destacó con un repunte de 38.1% (+38.6% en Panamá y +13.4% en el resto del país), seguido de algunos servicios con 4.9% (+4.6% en Panamá y +8.1% en el resto del país), y comercio al por menor junto a hoteles y restaurantes con un 2.2% cada uno (este último impulsado por un 12.2% en el resto del país frente a un -0.4% en Panamá). La industria manufacturera fue la única con caída en sus ingresos, reduciéndose un 1.1% (-2.0% en Panamá y +1.3% en el resto del país).

Tasa de desempleo baja

A pesar de los descensos sectoriales identificados por la EET en la empresa privada formal, la Encuesta de Mercado Laboral del INEC reportó un panorama favorable en los indicadores macroeconómicos a agosto de 2026.

Según el informe, la población ocupada alcanzó 2,045,000 personas, lo que equivale a 77,231 empleos adicionales (+3.9%) respecto a septiembre de 2025. En el mismo lapso, la tasa de desempleo nacional cayó 1.9 puntos porcentuales, pasando de 10.4% a 8.5%, disminución que fue más pronunciada en las mujeres al bajar de 13.2% a 10.4%.

Asimismo, la tasa de informalidad laboral mostró un descenso de 47.1% a 45.8%. Las estadísticas reflejan que el sector privado se consolida como el principal empleador al concentrar cerca del 46% de los ocupados, seguido de los trabajadores independientes y el sector público, siendo el comercio, la agricultura, la construcción, el transporte y la industria manufacturera los sectores con mayor número de puestos.

Ante estos resultados, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que las cifras obedecen a “una economía ordenada que crece con perspectiva favorables y que recuperó la confianza tanto nacional como internacionalmente”, destacando que por primera vez en 12 años se generaron más empleos privados que públicos.

Mulino añadió que la administración busca captar inversiones internacionales en turismo, promover el programa Panamá Pa’Ti y apoyar la capacitación técnica mediante 4,800 becas en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad con Google.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, estimó que la tasa de desempleo podría ubicarse en 9.3% motivada por contrataciones en comercio, logística y construcción, detallando que entre enero y julio de 2026 el Mitradel gestionó 206,942 contratos (un 20.6% más que en 2025), de los cuales 111,236 fueron definidos, 49,576 indefinidos y 46,130 por obra terminada, repartidos entre 114,908 en la sede central y 92,034 en sedes regionales.