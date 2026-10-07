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Economía

Empleos Panamá publica nuevas vacantes técnicas y comerciales

Las postulaciones a las vacantes de trabajo se gestionan de forma digital a través de la plataforma Empleos Panamá del Mitradel
Las postulaciones a las vacantes de trabajo se gestionan de forma digital a través de la plataforma Empleos Panamá del Mitradel Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 07/10/2026 15:15
Conozca las plazas del Mitradel en Panamá, Colón, Coclé, Herrera y Oeste. Requisitos para técnicos electricistas, ventas y más ocupaciones

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció la apertura de convocatorias de empleo para las provincias de Herrera, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá, a través de la bolsa electrónica pública “Empleos Panamá”. No obstante, la institución omitió detallar la cantidad exacta de plazas disponibles por perfil, las empresas contratantes, los rangos salariales ofertados y la fecha de cierre de las convocatorias.

La oferta abarca puestos en sectores técnicos, administrativos, logísticos, comerciales y tecnológicos. La provincia de Panamá concentra la mayoría de las posiciones requeridas (15 perfiles), entre los que destacan capataz electricista, ingeniero eléctrico, mecánico de equipo pesado, administrador de redes AMI (Advanced Metering Infrastructure), técnico de videovigilancia y personal de ventas minoristas.

En las provincias del interior, la demanda pública se focaliza en perfiles comerciales y operativos. Para Herrera, Coclé, Colón y Panamá Oeste se anunció la búsqueda de asesores de crédito. En el caso de Coclé y Panamá Oeste, los aspirantes deben contar con automóvil o motocicleta propia, además de experiencia en cobros en calle, lo que condiciona la contratación al aporte de bienes privados por parte del trabajador.

Para Colón, la convocatoria incluye también la posición de operario de patio y logística para personas con grado de bachiller y experiencia previa en puertos, bodegas o plantas industriales.

En el área técnica para la ciudad capital, las vacantes exigen idoneidades profesionales expedidas por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) o licencias de primera y segunda clase otorgadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá para puestos de electricistas y capataces. Asimismo, se requieren licencias de conducir tipo D para puestos de ingeniería y administración de redes, y tipo F para conductores de entregas.

Oferta sin cifras frente a la caída del desempleo al 8.5%

El llamado a postulación del Mitradel se da en un escenario donde las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República señalan una reducción del desempleo nacional de 10.4% a 8.5% y un descenso en la informalidad laboral al 45.8%. Sin embargo, el contraste entre el optimismo de los indicadores macroeconómicos y las publicaciones de “Empleos Panamá” deja vacíos sobre la calidad del trabajo ofertado.

Los interesados deben postularse de manera directa mediante la plataforma digital del Mitradel. La entidad tampoco especificó las métricas de inserción efectiva alcanzadas mediante la plataforma.

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