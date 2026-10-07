Empleos Panamá publica nuevas vacantes técnicas y comerciales

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció la apertura de convocatorias de empleo para las provincias de Herrera, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá, a través de la bolsa electrónica pública “Empleos Panamá”. No obstante, la institución omitió detallar la cantidad exacta de plazas disponibles por perfil, las empresas contratantes, los rangos salariales ofertados y la fecha de cierre de las convocatorias.

La oferta abarca puestos en sectores técnicos, administrativos, logísticos, comerciales y tecnológicos. La provincia de Panamá concentra la mayoría de las posiciones requeridas (15 perfiles), entre los que destacan capataz electricista, ingeniero eléctrico, mecánico de equipo pesado, administrador de redes AMI (Advanced Metering Infrastructure), técnico de videovigilancia y personal de ventas minoristas.

En las provincias del interior, la demanda pública se focaliza en perfiles comerciales y operativos. Para Herrera, Coclé, Colón y Panamá Oeste se anunció la búsqueda de asesores de crédito. En el caso de Coclé y Panamá Oeste, los aspirantes deben contar con automóvil o motocicleta propia, además de experiencia en cobros en calle, lo que condiciona la contratación al aporte de bienes privados por parte del trabajador.

Para Colón, la convocatoria incluye también la posición de operario de patio y logística para personas con grado de bachiller y experiencia previa en puertos, bodegas o plantas industriales.

En el área técnica para la ciudad capital, las vacantes exigen idoneidades profesionales expedidas por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) o licencias de primera y segunda clase otorgadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá para puestos de electricistas y capataces. Asimismo, se requieren licencias de conducir tipo D para puestos de ingeniería y administración de redes, y tipo F para conductores de entregas.