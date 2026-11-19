La audiencia a Erick Muñoz, alías El Loco, vinculado en el ataque a la residencia del periodista Rolando Rodríguez, continuará el viernes a las 2 de la tarde.

Muñoz se encuentra hospitalizado en el Hospital Santo Tomás. Un informe de Medicina Legal señala que tiene una infección en el tejido blando y se le dieron 30 días de incapacidad.

Por ello, se espera que participe de la audiencia de forma remota desde el hospital.

“Él tiene una condición médica que requiere una atención, hay que respetar ese derecho que tiene él, por tanto, la Juez considera oportuno primeramente verificar su condición de salud para desarrollar el acto de audiencia el día de mañana a las dos de la tarde”, explicó la fiscal Leyda Sáenz.

La fiscal también habló sobre los resultados de investigaciones sobre el objeto utilizado para causar el incendio.

“Se descartó la utilización de explosivo, no obstante, se incorpora a la carpeta una pericia realizada en su momento por Química Forense, en donde los diferentes hallazgos encontrados en la escena en el siniestro fueron evaluados, llegando a la conclusión de que tiene muestras compatibles con gasolina”, manifestó.

Durante la tarde del jueves se llegó a realizar una audiencia para legalizar el allanamiento a una residencia relacionada con Muñoz.

Se trata de una propiedad en Samaria, San Miguelito, cuyo dueño le pagaba 5 dólares para vigilar mientras él no estaba.

Allí, el Ministerio Público fue a buscar elementos como material incendiario que habría sido usado durante el ataque. La Fiscalía reconoció que no encontró ningún elemento ilegal en el sitio, mas si una zapatillas blancas y un pantalón rosa que podría pertenecer a Muñoz.

A la audiencia asistió el periodista Rolando Rodríguez, víctima del ataque, junto con su representante legal. Adelantó que podría constituirse como parte querellante en el proceso.