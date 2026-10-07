Clima en Panamá: pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de octubre

El reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este miércoles 7 de octubre la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas en ambas vertientes del país durante la tarde a causa del desarrollo de sistemas convectivos e inestabilidad atmosférica regional
En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones iniciarán desde la mañana con actividad eléctrica sobre los golfos de Panamá y Chiriquí, además de lluvias ligeras aisladas en la región metropolitana, Panamá Este, el sur de Veraguas y la península de Azuero.
Con el avance de la jornada vespertina, las lluvias incrementarán su intensidad a niveles de moderados a fuertes en la franja central y occidental, mientras que en la noche se mantendrán condiciones nubladas con lluvias intermitentes en el área del golfo y el norte de Coclé.
Por su parte, la vertiente del Caribe registrará un panorama nublado con lluvias intermitentes en Bocas del Toro, Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala desde la mañana.
Hacia horas de la tarde, el desarrollo convectivo se concentrará principalmente en los sectores montañosos de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, dejando precipitaciones de menor intensidad sobre el resto del litoral.
En cuanto a las variables térmicas, las temperaturas mínimas se situarán entre los 23 °C y 26 °C en las zonas bajas de ambas vertientes, descendiendo a rangos de entre 18 °C y 24 °C en la Cordillera Central. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 °C en el Caribe y hasta 32 °C en el Pacífico.
Los vientos del suroeste y noroeste registrarán velocidades inferiores a los 25 km/h en ambas costas.
En el ámbito marítimo, el litoral Pacífico presentará olas entre 0.7 y 1.2 metros de altura con periodos de hasta 17 segundos, en tanto que el Caribe registrará oleajes de 0.5 a 1.1 metros, acompañados de índices de radiación ultravioleta en niveles de riesgo de moderado a muy alto en todo el país.
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