Panamá y Vietnam acuerdan uso estratégico de Zona Libre de Colón

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, acordaron este miércoles 7 de octubre en Hanói la integración de empresas asiáticas en la Zona Libre de Colón para establecer un centro de redistribución de mercancías hacia los mercados de América Latina. Esta iniciativa contempla además la apertura del mercado del sudeste asiático para las exportaciones panameñas mediante la firma de convenios bilaterales en materia logística, marítima y productiva. El primer ministro vietnamita, Minh Hung valoró la trascendencia histórica de la reunión al destacar la relevancia geopolítica del Istmo en la región: “Esta primera visita de un presidente de Panamá en 14 años es un hito en la historia de ambos países que ahora inician una nueva etapa de desarrollo.” También elogió el rol de la nación señalando que según las cifras de intercambio comercial presentadas en la jornada, Panamá se mantiene como el primer socio comercial de Vietnam en Centroamérica y el sexto en América Latina.

Por su parte, el mandatario panameño, Mulino, subrayó la ventaja competitiva de la red de transporte del país como un engranaje fundamental para la proyección económica de las empresas asiáticas en el continente americano. “Panamá no es un país competidor, sino un complemento para Vietnam para llegar a las Américas con nuestra red logística por mar y aire. Somos importantes, ustedes acá Asia y nosotros en América”, sostuvo Mulino.

Transferencia de modelos financieros y cooperación logística

A la par de los compromisos en el Zona Libre, la delegación asiática mostró un marcado interés técnico en la trayectoria del Centro Bancario Internacional de Panamá con el propósito de analizar sus marcos regulatorios e incorporar sus mejores prácticas en el desarrollo del nuevo centro financiero de la ciudad de Ho Chi Minh.

En este intercambio, las autoridades repasaron la articulación entre la infraestructura del Canal de Panamá y la red de puertos de transbordo frente a la capacidad manufacturera de Vietnam para dinamizar el flujo de carga intercontinental.

Balance de acuerdos y presencia diplomática