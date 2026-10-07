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Panamá y Vietnam acuerdan uso estratégico de Zona Libre de Colón

El presidente panameño José Raul Mulino (izq.) y el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.
El presidente panameño José Raul Mulino (izq.) y el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 07/10/2026 07:26
La agenda bilateral contempla la llegada de empresas asiáticas al istmo para su redistribución regional e intercambios en materia bancaria

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, acordaron este miércoles 7 de octubre en Hanói la integración de empresas asiáticas en la Zona Libre de Colón para establecer un centro de redistribución de mercancías hacia los mercados de América Latina.

Esta iniciativa contempla además la apertura del mercado del sudeste asiático para las exportaciones panameñas mediante la firma de convenios bilaterales en materia logística, marítima y productiva.

El primer ministro vietnamita, Minh Hung valoró la trascendencia histórica de la reunión al destacar la relevancia geopolítica del Istmo en la región: Esta primera visita de un presidente de Panamá en 14 años es un hito en la historia de ambos países que ahora inician una nueva etapa de desarrollo.”

También elogió el rol de la nación señalando que según las cifras de intercambio comercial presentadas en la jornada, Panamá se mantiene como el primer socio comercial de Vietnam en Centroamérica y el sexto en América Latina.

La delegación asiática mostró un marcado interés técnico en la trayectoria del Centro Bancario Internacional de Panamá.
La delegación asiática mostró un marcado interés técnico en la trayectoria del Centro Bancario Internacional de Panamá. Cedida

Por su parte, el mandatario panameño, Mulino, subrayó la ventaja competitiva de la red de transporte del país como un engranaje fundamental para la proyección económica de las empresas asiáticas en el continente americano.

Panamá no es un país competidor, sino un complemento para Vietnam para llegar a las Américas con nuestra red logística por mar y aire. Somos importantes, ustedes acá Asia y nosotros en América”, sostuvo Mulino.

Transferencia de modelos financieros y cooperación logística

A la par de los compromisos en el Zona Libre, la delegación asiática mostró un marcado interés técnico en la trayectoria del Centro Bancario Internacional de Panamá con el propósito de analizar sus marcos regulatorios e incorporar sus mejores prácticas en el desarrollo del nuevo centro financiero de la ciudad de Ho Chi Minh.

En este intercambio, las autoridades repasaron la articulación entre la infraestructura del Canal de Panamá y la red de puertos de transbordo frente a la capacidad manufacturera de Vietnam para dinamizar el flujo de carga intercontinental.

La delegación panameña suscribió un total de nueve acuerdos de cooperación e intercambio con Vietnam.
La delegación panameña suscribió un total de nueve acuerdos de cooperación e intercambio con Vietnam. Cedida
Balance de acuerdos y presencia diplomática

El encuentro bilateral derivó en la formalización de un paquete de nueve instrumentos de cooperación, enfocados en áreas operativas y regulatorias específicas:

- Sectores productivos y logísticos: Acuerdos en materia agropecuaria, marina mercante, aviación comercial y transferencia de tecnología.

- Seguridad y servicios: Convenios de colaboración para la prevención del delito, intercambio de información e impulso al sector turístico.

- Presencia diplomática: El presidente de Vietnam, To Lam, confirmó formalmente la reapertura de la Embajada de Vietnam en Panamá, proyectada para inicios de 2027.

Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, el Ejecutivo panameño coordinará la conformación de una delegación técnica encargada de dar seguimiento a los proyectos de inversión con el sector privado.

Esto se suma a los reportes sobre el balance de la gira en Hanói, la delegación panameña suscribió un total de nueve acuerdos de cooperación e intercambio con Vietnam, donde el mandatario vietnamita, To Lam, confirmó la reapertura de la embajada de su país en Panamá para principios de 2027.

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