Exjecutivo de Bac borró correos con imputados en Operación Pandora

Arnold Salgado fue imputado este martes 6 de octubre por los presuntos delitos de corrupción privada y delincuencia organizada.

Se trata del primer miembro de la banca imputado en la Operación Pandora.

Los fiscales del Ministerio Público citaron testimonios de otros imputados en el proceso que lo señalan como un contacto dentro del banco que sirvió para “agilizar” la aprobación de créditos fiscales.

“Se pudo establecer dentro de la estructura que esta persona estaba vinculada a una entidad bancaria y que, desde la posición que mantenía, autorizaba los pagos correspondientes por la compra de los créditos”, manifestó el fiscal Emeldo Márquez al finalizar la audiencia.

Carlos Ferguson, uno de los intermediarios en la Operación Pandora, le habría pagado a Salgado $50 mil como “agradecimiento” por su ayuda en dos pagos hechos en estacionamientos de la iglesia El Santuario y un PH de El Dorado. Ferguson declaró en su testimonio que Salgado le dijo que no necesitaba un pago, ya que recibiría su compensación en forma de bonificaciones del propio banco.

Una investigación interna del propio banco, citada por la Fiscalía, reveló que Salgado habría borrado decenas de correos electrónicos con Ferguson, así como con sociedades que vendieron millones de dólares en créditos a BAC, incluyendo algunos nombres que el Ministerio Público ni siquiera tenía aún en la mira.

La defensa de Salgado argumentó que la responsabilidad de los créditos no recaía exclusivamente sobre él, apuntando al Departamento Legal, al Departamento de Cumplimiento y a la Gerencia del banco. Su abogado enfatizó que era el gerente general quien firmaba los contratos, no Salgado.

Sin embargo, también enfatizaron que se cumplieron todos los controles y la debida diligencia por parte de BAC, y que no había forma de saber que los créditos fiscales eran ilegítimos cuando la información estaba publicada en el propio portal de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Salgado Galeano ganaba $11 mil mensuales como director de Finanzas de BAC. Ocupó el cargo hasta septiembre de este año, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. También aparece como apoderado de la sociedad en el Registro Público, aunque fuentes del banco manifestaron a La Estrella de Panamá que ya ha sido removido y que falta que se actualice la información en el sitio web estatal. De acuerdo con esas mismas fuentes, sus poderes fueron revocados durante la última reunión de accionistas, el 7 de septiembre.