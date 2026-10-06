Proyecto que reforma el marco eléctrico avanza a segundo debate

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 705, que modifica el marco regulatorio del servicio público de electricidad en Panamá.

La iniciativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, recibió seis votos a favor y tres abstenciones, luego de un proceso de análisis que incluyó cerca de 115 propuestas de modificación al texto original, que contenía 27 artículos.

Entre los cambios aprobados destaca la incorporación de la electrificación de áreas rurales no servidas, consideradas no rentables y no concesionadas, como una obligación inherente a la actividad de las empresas distribuidoras de electricidad.