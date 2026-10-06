Proyecto que reforma el marco eléctrico avanza a segundo debate

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 705, que modifica el marco regulatorio del servicio público de electricidad en Panamá.
La iniciativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, recibió seis votos a favor y tres abstenciones, luego de un proceso de análisis que incluyó cerca de 115 propuestas de modificación al texto original, que contenía 27 artículos.
Entre los cambios aprobados destaca la incorporación de la electrificación de áreas rurales no servidas, consideradas no rentables y no concesionadas, como una obligación inherente a la actividad de las empresas distribuidoras de electricidad.
El proyecto también introduce disposiciones relacionadas con la competencia y la estructura del mercado eléctrico, con el objetivo de preservar condiciones de competencia efectiva y promover un mercado más transparente y equilibrado.
Otra de las modificaciones establece mecanismos para fomentar una mayor competencia en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica.
El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, diputado Jamis Acosta, explicó que durante el periodo de consultas y discusión los diputados analizaron cerca de 115 propuestas de modificación.
Acosta señaló que el debate permitió revisar las propuestas y confió en que el proyecto pueda recibir nuevos aportes durante el segundo debate.
Según el diputado, uno de los objetivos de la iniciativa es fortalecer la atención al cliente por parte de las empresas que participan en el mercado eléctrico.
Con la aprobación en primer debate, el proyecto de ley 705 queda a la espera de su discusión en el pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados podrán introducir nuevas modificaciones antes de una eventual aprobación en segundo y tercer debate.
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