Festival Nacional de Teatro: la apuesta para llevar las artes escénicas a todos los públicos

El Ministerio de Cultura (MiCultura) busca potenciar el teatro nacional a través del Festival Nacional de Teatro, una iniciativa que, además de llevar a escena las propuestas seleccionadas, pretende convertirse en una plataforma para fortalecer a los artistas y compañías panameñas y abrirles oportunidades de proyección internacional en los mercados escénicos de todo el mundo.

Así lo explicó el coordinador de Teatro de la Dirección Nacional de las Artes, Manuel Paz, a La Estrella de Panamá, quien precisó que el evento tiene entre sus objetivos el fomento, la difusión, la creación, la formación y la investigación de las artes escénicas, además de promover la participación y presentación de obras teatrales, infantiles, lecturas dramatizadas y espectáculos.

Para esta edición fueron evaluadas 31 propuestas por un comité integrado por tres especialistas del teatro panameño como lo son Dayra Torres, Edgar Soberón Torchia y Ángel Gutiérrez. De acuerdo con el orden consolidado de valoración, las cinco obras seleccionadas son Dilanii, una obra de la comunidad sobre la Revolución Dule de 1925, con 361 puntos; Mi Negra, una obra del colectivo artístico ‘Negra y Chola’ que aborda el dolor, la memoria y la liberación, con 343 puntos; Violento, una obra del colectivo Tres Escena sobre el control, el aislamiento, la manipulación y la resistencia, con 336 puntos; El Candidato, una comedia de Producciones Escena que retrata de forma satírica y actual el mundo de la política, las redes sociales y la construcción mediática del poder, con 334 puntos; y El Secuestro, que aborda un momento histórico para reflexionar sobre las consecuencias del conflicto y toca temas como la incertidumbre, la pérdida, la supervivencia y las decisiones límite, con 332 puntos.

Las obras serán presentadas en el Teatro Baby Torrijos, de la Ciudad de las Artes, hasta el 11 de octubre, mientras que los horarios de las presentaciones serán confirmados en las redes sociales de MiCultura.