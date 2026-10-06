Festival Nacional de Teatro: la apuesta para llevar las artes escénicas a todos los públicos

El Ministerio de Cultura (MiCultura) busca potenciar el teatro nacional a través del Festival Nacional de Teatro, una iniciativa que, además de llevar a escena las propuestas seleccionadas, pretende convertirse en una plataforma para fortalecer a los artistas y compañías panameñas y abrirles oportunidades de proyección internacional en los mercados escénicos de todo el mundo.
Así lo explicó el coordinador de Teatro de la Dirección Nacional de las Artes, Manuel Paz, a La Estrella de Panamá, quien precisó que el evento tiene entre sus objetivos el fomento, la difusión, la creación, la formación y la investigación de las artes escénicas, además de promover la participación y presentación de obras teatrales, infantiles, lecturas dramatizadas y espectáculos.
Para esta edición fueron evaluadas 31 propuestas por un comité integrado por tres especialistas del teatro panameño como lo son Dayra Torres, Edgar Soberón Torchia y Ángel Gutiérrez. De acuerdo con el orden consolidado de valoración, las cinco obras seleccionadas son Dilanii, una obra de la comunidad sobre la Revolución Dule de 1925, con 361 puntos; Mi Negra, una obra del colectivo artístico ‘Negra y Chola’ que aborda el dolor, la memoria y la liberación, con 343 puntos; Violento, una obra del colectivo Tres Escena sobre el control, el aislamiento, la manipulación y la resistencia, con 336 puntos; El Candidato, una comedia de Producciones Escena que retrata de forma satírica y actual el mundo de la política, las redes sociales y la construcción mediática del poder, con 334 puntos; y El Secuestro, que aborda un momento histórico para reflexionar sobre las consecuencias del conflicto y toca temas como la incertidumbre, la pérdida, la supervivencia y las decisiones límite, con 332 puntos.
Las obras serán presentadas en el Teatro Baby Torrijos, de la Ciudad de las Artes, hasta el 11 de octubre, mientras que los horarios de las presentaciones serán confirmados en las redes sociales de MiCultura.
Más allá de las presentaciones locales, MiCultura busca que los festivales sirvan para crear un portafolio de propuestas teatrales panameñas que pueda ser utilizado cuando surjan oportunidades de participación en ferias y festivales internacionales.
Paz explicó a este diario que el Ministerio puede recurrir a las obras que han formado parte de sus festivales cuando recibe invitaciones o cuando existen convocatorias internacionales. Como ejemplo, mencionó la participación de monólogos en la Feria Internacional del Libro de Panamá y de obras en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, en República Dominicana.
El fortalecimiento del teatro nacional también contempla ampliar el acceso a las propuestas fuera de la capital. El coordinador adelantó que existen proyectos en consideración para que las obras no permanezcan únicamente en la ciudad de Panamá, sino que puedan llegar a diferentes ciudades y comunidades del interior del país.
Aunque evitó adelantar detalles de estas iniciativas, sostuvo que se busca potenciar las obras tanto por su posibilidad de convertirse en propuestas de calidad para la exportación como por su capacidad de acercar la cultura a un público más amplio.
“No solamente es para tenerlas como calidad de exportación, sino también que diferentes ciudades y lugares de nuestro país tengan acceso a la cultura”, afirmó.
El festival también incorpora un componente de formación teatral. Para esta edición fueron seleccionadas cuatro propuestas de talleres: Censo Teatristas, de Sandy Luz Correa Flores; Máscara Neutra, de Carlos Algecira; Teatro para Sordos, de Jaime Newball; y Taller de Teatro Comunitario para la Memoria Histórica Guna, de Benjamin Olodibaidiquiña Ávila Gorgas.
Las propuestas formativas fueron igualmente evaluadas por el comité de selección y formarán parte de la programación del festival.
Para el MiCultura, el Festival Nacional de Teatro se integra además a las demás iniciativas de la Dirección Nacional de las Artes, que desarrolla otros encuentros y festivales vinculados con disciplinas como la danza y las artes plásticas.
Aunque esta edición se realiza más tarde de lo habitual, el coordinador destacó que el objetivo fue no dejar pasar el año sin desarrollar una iniciativa que otorgue relevancia y visibilidad a las artes escénicas panameñas.
La programación con las fechas, horarios y espacios de presentación de las obras y actividades formativas será comunicada por los canales oficiales del Ministerio de Cultura.
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