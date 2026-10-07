Oferta total exportable panameña crece 18.5% a agosto de 2026: ¿qué impulsa el crecimiento?

Al cierre de agosto de 2026, la oferta total exportable de Panamá alcanzó los $1,032.8 millones, un aumento de $161.2 millones, equivalente al 18.5%, respecto al mismo período de 2025, cuando sumó $871.6 millones, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

De los $1,032.8 millones, $738.2 millones corresponden a exportaciones registradas y $294.6 millones a exportaciones de valor agregado realizadas desde regímenes especiales, como las zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico. Frente al mismo período de 2025, cuando el total fue de

Las exportaciones registradas, por su parte, ascendieron a $738.2 millones, por encima de los $671.0 millones acumulados a agosto de 2025.

La comparación entre ambos períodos refleja un aumento de $67.3 millones en las exportaciones de bienes durante los primeros ocho meses de 2026, equivalente a un incremento de 10.0%. Las cifras excluyen las exportaciones de concentrado de cobre debido al cese de operaciones de la mina a finales de 2023.

A nivel de subpartidas arancelarias, los camarones y langostinos congelados se mantuvieron como el principal producto de exportación de Panamá al mes de agosto de 2026, con un valor de $84.5 millones.

Le siguieron los bananos, con $72.9 millones; el aceite de palma en bruto, con $40.4 millones; la teca en bruto, con $37.6 millones; los desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero, con $29.7 millones; el café sin tostar ni descafeinar, con $27.4 millones; las grasas y aceites de pescado y sus fracciones, con $26.9 millones; los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, con $26.7 millones; los desperdicios y desechos de oro o de chapado, con $22.2 millones, y las sandías frescas, con $21.9 millones.

“Estas 10 subpartidas arancelarias representaron el 52.9% de las exportaciones registradas”, señalan las cifras de Intelcom.

Estados Unidos de América se mantuvo como el principal destino de las exportaciones panameñas al acumulado de agosto de 2026, con una participación de 16.9%. Le siguieron Taiwán, la Zona Libre de Colón, Países Bajos, India y Costa Rica.

Entre 2023 y 2025, Estados Unidos también fue el principal destino de las exportaciones panameñas.

Los 10 principales mercados de destino concentraron el 68.5% de las exportaciones registradas panameñas, según Intelcom.