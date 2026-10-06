Meduca y las laptops Liby: docentes piden acelerar la investigación

Dirigentes magisteriales solicitaron a las autoridades acelerar la investigación de la compra de las computadoras portátiles por el Ministerio de Educación para avanzar con otros asuntos pendientes. Se trata de una auditoría de la licitación adjudicada a Is Group S.A., sociedad ubicada y con teléfonos en un comercio dedicado al “diseño de exclusivos modelos de sombrillas y paraguas” en la provincia de Colón.
“Aceleren las investigaciones para solventar ese escalón. Hay muchas cosas en el Ministerio de Educación (Meduca) y cuando se queda anclado en un tema tan sonado, debatido y criticado como en el de la adquisición de las computadoras, no le permite al Meduca avanzar”, solicitó el docente Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, ante La Estrella de Panamá.
Si el ministro “no genera confianza” con este tema, existe el riesgo de que muchos docentes no quieran utilizar el equipo, añadió Ábrego, quien exhortó a que se haga una investigación transparente.
Precisamente, por este temor de que los equipos se hayan adquirido en posible contravención a las normas, algunos profesores han estado devolviendo los computadores en las oficinas regionales, pero no se sabe exactamente cuántos lo han hecho y si el Meduca los está recibiendo.
La Estrella de Panamá se lo consultó al Meduca, pero la entidad informó que, por tratarse de un proceso que se encuentra actualmente bajo investigación, no podía “emitir pronunciamientos ni adelantar información que pudiera interferir en el desarrollo de las investigaciones o afectar su debido curso”, indicó la dirección de comunicaciones de la entidad.
“No hay una versión verídica o contundente que diga esto fue lo que pasó, hay mucho hermetismo en el Meduca”, comentó por su parte el maestro Diógenes Sánchez y recordó que, además de la tecnología, hay otras prioridades como erradicar escuelas rancho.
“Con el ministro Ventura Vega no ha habido manera. Le hemos enviado dos notas y no hemos tenido respuesta, no se ha reunido con los actores fundamentales, que son los docentes, para atender diversas demandas”, añadió Sánchez. Entre ellas están el reintegro de los 298 docentes separados y que, a su juicio, se les violaron sus derechos; así como la reforma a la ley orgánica de educación.
El cuello de botella es la investigación de la licitación por renglón de computadoras para docentes y estudiantes, así como licencias, y cuyos cuestionamientos provocaron la salida de Lucy Molinar como titular de la cartera el 12 de agosto pasado. Molinar solicitó una auditoría al Ministerio Público a la par de su renuncia.
La auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que también incluye un análisis técnico y financiero, estaría por concluir en las próximas dos semanas, indicó el contralor Anel Flores, mientras que el Ministerio Público activó diversas diligencias y abrió la investigación desde el pasado 13 de agosto, comentaron a este diario.
En tanto, la adenda 1, referente a la ampliación del plazo en 75 días y al aumento de costos por $234,956 del contrato s-04-2026 para adquirir estos equipos, se mantiene en estado de subsanación en el portal de seguimiento y fiscalización de documentos de la CGR, a pesar de haber ingresado el 12 de junio.
Este contrato para adquirir 54,000 computadoras portátiles para docentes y darle soporte técnico, por $28,4 millones, fue refrendado por el contralor Flores el 15 de abril pasado y firmado entre el Meduca y el ciudadano venezolano Hamzi Moussa El Reda Al Jaafar, representante legal de la empresa Is Group S.A.
La compañía se ubica en el edificio Alentino, piso 1, en la avenida Roosevelt en la Zona Libre de Colón, según el pacto de integridad y el contrato publicado en Panamá Compra. En este domicilio está la empresa Grupo Alentino cuyo lema es “diseño de exclusivos modelos de sombrillas y paraguas”, publica la Cámara de Comercio de esa provincia.
Además, los teléfonos que aparecen en el contrato como de IS Group también son los mismos que los de Grupo Alentino, cuyo representante legal es Kassem Fares Redondo, de origen colombiano naturalizado panameño en 2013.
Grupo Alentino nada tiene que ver con computadores ni tecnología, según su aviso de operaciones de Panamá Emprende se dedica a la fabricación de paraguas, sombrillas, bastones, maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, así como la elaboración de productos textiles, prendas de vestir, cueros y calzados.
Kassem Fares Redondo también preside la sociedad Is Group, sociedad anónima inscrita en 2011, que, según su pacto social, se dedicaría a bienes raíces, títulos de valores y llevar a cabo negocios de financiamiento e inversiones en todos sus ramos. Nuevamente, la escritura 10,281 de 2011 que publica el Registro Público no cita ni una palabra relacionada a computadoras.
Esta sociedad tiene como suscriptores a Josi Fares Fadiallal y a Suraj Rajan Sharma. Este último, que también tenía una acción en Is Group, renunció el 26 de agosto posterior a la dimisión de Molinar.
En tanto, Josi Fares, quien aspiró a diputado con la alianza Molirena y PRD, circuito 8-4, distrito de San Francisco en la provincia de Panamá, fue tesorero de la compañía hasta 2019.
La Estrella de Panamá llamó a los teléfonos de Is Group que aparecen en el contrato del Meduca y la recepcionista de la empresa y contestó “Alentino buenas”, el medio solicitó conversar con Kassem, Josi Fares o el representante legal, Hamzi, pero se indicó que no se encontraban.
Posteriormente, por correo contestaron que tenían experiencia en la fabricación de equipos en la región, desde 2011, esto a pesar de que no existe una licitación en el pasado que respalde alguna propuesta similar.
”Una búsqueda de adjudicaciones estatales no refleja por sí sola toda la actividad privada o internacional de una empresa. Participamos en Intel Partner Alliance y contamos con autorización de Microsoft para preinstalar y distribuir el software comprendido en nuestro acuerdo”, contestó Is Group.
Con la razón social Is Group S.A. hay tres avisos de operación vigentes y uno cancelado en el portal de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y que detallan más de una docena de actividades.
Este aviso de operación abarca desde la venta de vehículos, mantenimiento especializado de autos y trámites de placas, así como la venta de productos textiles, ropa, calzados, productos tanto alimenticios como no alimenticios, venta al por mayor de equipos de seguridad ocupacional, suministro de transformadores para generar electricidad, diseño de proyectos, consultorías, hasta la venta al por menor de computadoras y software, por citar algunas actividades descritas.
La sociedad Is Group se describe como un socio global de Microsoft especializado en la distribución mayorista y la integración de soluciones tecnológicas a nivel internacional, con operaciones estratégicas en América Central, según su portal y ofreció las computadoras marca Liby para los docentes del sistema público.
No obstante, la marca Liby registrada por Is Group en la Dirección General de Propiedad Intelectual (Digerpi) del Ministerio de Comercio e Industrias tampoco tiene relación con computadoras, sino que describe el uso de la marca para la venta, distribución y comercialización de detergentes y lavandería.
También existe un portal de Liby llamado libyofficial.com que indica que diseñan computadoras y trabajan con requerimientos del gobierno y otras instituciones. La web Whois que identifica los dominios reporta que fue creada en abril de este año.
Por su parte, Is Group contestó a este diario que la creación y modificación de un dominio “no permiten establecer cuándo nació una marca o comenzó a operar una empresa” y que en el caso de la pagina web de Liby, fue modificada para brindar el servicio de soporte para los docentes.
Con este variopinto perfil, de entre 28 empresas interesadas solo Is Group propuso las 54,000 computadoras para los docentes, mientras que los computadores para los estudiantes no tuvieron proponentes y el de las licencias Microsoft M 365 por GBM de Panamá S.A. fue rechazada, cita la resolución de adjudicación 29 de enero 2026, de la licitación LP092.
Posteriormente, en otro acto público No. 129, Is Group junto con otras dos empresas ofertaron las computadoras para estudiantes pero este renglón quedó desierto y GBM de Panamá se adjudicó las licencias de Microsoft M365 por $4.4 millones, según la resolución 262 de abril pasado.
Las especificaciones técnicas de las computadoras, como la exigencia de “40 tops”, lo que según otros competidores corresponde a “procesadores de altísima gama e innecesario para los fines educativos de la licitación” o que el sistema operativo fuera Microsoft M365 calificado como una “imposición” que excluía a todos los sistemas operativos del mundo, gratuitos o menos costosos, fueron los principales cuestionamientos que habrían desalentado a la veintena de empresas, según se aprecia en los documentos de Panamá Compra.
Luego, en la entrega, IS Group fragmentó el almacenamiento de los equipos, que en el contrato se contemplaba en 512 gigabytes y el director de informática del Meduca, Roberto Espino, confirmó que la empresa lo había dado por separado a través de un dispositivo USB de 256 gigabytes, detalles revelados durante la comparecencia presupuestaria del ministerio en la Asamblea Nacional, el mes pasado.
“No es una memoria USB. La certificación sobre la capacidad de la memoria se realizó conforme lo dispuesto en la ley panameña ante la escasez internacional de componentes”, contestó Is Group a La Estrella de Panamá.
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287 *##end#*
288 *##if($el.Image_Text && $el.Image_Text.getSiblings().size() > 0)#*
289 *##set($numImageText = $el.Image_Text.getSiblings().size())#*
290 *##set($hasImage = "image")#*
291 *##end#*
292 *#<$cont.tag class='${cont.cssclass} $!hasImage'>#*
293 *##if($numImage > 0)#*
294 *#<div class="block-0">#*
295 *#$!articleToolbox.getImageTag("Image",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
296 *#</div>#*
297 *##end#*
298 *##if($numImageText > 0)#*
299 *#<div class="block-0">#*
300 *#$!articleToolbox.getImageTag("Image_Text",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
301 *#</div>#*
302 *##end#*
303 *#<div class="block-1">#*
304 *#<div class="icon"></div>#*
305 *#<div class="name">$!el.Phrase_Name.data</div>#*
306 *#<div class="profession">$!el.Phrase_Profession.data</div>#*
307 *#</div>#*
308 *#<div class="block-2">#*
309 *#$!el.data#*
310 *#</div>#*
311 *#</div>#*
312 *##end#*
313 *##end#*
314
315 *##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
316 *##if($el && $el.trim() != "")#*
317 *##set($namespace = $randomNamespace)#*
318 #initPoll
319 *#<div class='${element.cssclass}' $!tempIter groupId="$groupId" questionId="$Question.questionid" data-opendate="$!Question.opendate" data-closedate="$!Question.closedate">#*
320 *#<div class="question-poll">#*
321 ##QUESTION
322 *#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
323 *#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
324 ##CHOICES
325 *#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
326 *##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
327 *#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
328 *#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
329 *##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
330 *#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
331 *##end #*
332 *#</form>#*
333 *##end#*
334 *#</div> <!-- Fin div choices -->#*
335 *#<div class="buttons-poll">#*
336 *#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
337 *#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
338 *#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
339 *#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
340 *#</div>#*
341 *##end#*
342 *##end#*
343
344 *##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
345 *##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
346 *##end#*
347 *##end#*
348 *##set($currentElement = $currentElement+1)#*
349 *##end
350
351 ##ADJUNTOS
352 #set($Generic_ = $articleToolbox.getTag(null,'Generic'))
353 #if($Generic_)
354 <div class="generic">
355 <div class="title">Adjuntos</div>
356 #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
357 #set($name = $item.data)
358 #if($item.Cutline_Content && $item.Cutline_Content.data != "")
359 #set($name = $item.Cutline_Content.data)
360 #end
361 <div class="block-generic">
362 <a href="$item.Document.data" target="_blank"><div class="file">$name</div></a>
363 </div>
364 #end
365 </div>
366 #end
367
368</div>
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
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