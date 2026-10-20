Operación Poseidón: confirman detención provisional para 11 personas y arresto domiciliario para otras dos

Un Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la tarde de este martes 20 de octubre la detención provisional de 11 personas y el depósito domiciliario para otras dos, investigadas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, en el marco de la operación Poseidón, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Entre las 11 personas que permanecerán detenidas figuran dos presuntos cabecillas del grupo criminal, cuya vinculación con la organización fue sustentada por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada mediante elementos de convicción presentados ante los tribunales.

La decisión judicial mantiene las medidas cautelares impuestas a los investigados mientras avanza el proceso penal.

La operación incluyó 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, como parte de una investigación contra un presunto grupo delincuencial vinculado con diversas actividades ilícitas.

De acuerdo con la entidad, las pesquisas abarcan posibles delitos relacionados con el tráfico de drogas, la tenencia de armas de fuego, el homicidio, la tentativa de homicidio y la privación de libertad, entre otros.

Las diligencias formaron parte de las acciones para recabar elementos de convicción sobre el funcionamiento de la presunta organización criminal y la participación que habría tenido cada uno de los investigados.

La Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada presentó los elementos de convicción que sustentaron la solicitud de mantener las medidas cautelares contra los 13 investigados.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional para 11 personas y el depósito domiciliario para las otras dos.