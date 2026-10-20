¿Franquicia de la NBA en México? Adam Silver revela el plan

La Ciudad de México se perfila como una alternativa atractiva para albergar un equipo de la National Basketball Association (NBA) a futuro, según confirmó el comisionado de la liga, Adam Silver, en una entrevista concedida este martes 20 de octubre al programa The Pat McAfee Show.

Aunque la capital mexicana no forma parte de los planes inmediatos de expansión, Silver destacó las ventajas estratégicas y demográficas de la urbe mexicana para incorporarse a la principal liga de baloncesto del mundo más adelante.

El comisionado basó la viabilidad del proyecto mexicano en factores geográficos, de infraestructura y de volumen de mercado:

- Dimensión demográfica: Silver enfatizó que la Ciudad de México es la metrópoli más poblada de Norteamérica y cuenta con una creciente afición al baloncesto, respaldada además por una amplia comunidad mexicoamericana.

- Proximidad geográfica: Destacó la facilidad de transporte aéreo, señalando que los vuelos desde Nueva York hacia la capital mexicana duran menos que los trayectos hacia la costa oeste de Estados Unidos, como Los Ángeles.

- Infraestructura: Mencionó la existencia de proyectos para la construcción de un nuevo complejo deportivo/arena en la capital, condición indispensable para cumplir con las exigencias operativas de una franquicia permanente.

Por el momento, la NBA mantiene su prioridad inmediata en la evaluación de Las Vegas y Seattle para la próxima fase de expansión, mientras proyecta en paralelo iniciativas internacionales.

No obstante, la liga sigue considerando a la Ciudad de México como un punto clave dentro de su estrategia global de crecimiento a largo plazo.