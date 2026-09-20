¿32 equipos en la NBA? Las Vegas y Seattle lideran la carrera en la expansión

La National Basketball Association (NBA) avanza en las etapas definitivas para ejecutar un proceso de expansión institucional que añadirá dos nuevas franquicias a la competición, incrementando el mapa del torneo a 32 equipos para el inicio de la temporada 2028-2029.

De acuerdo con los informes publicados por la plataforma deportiva DAZN y los reportes brindados por el periodista Shams Charania para la cadena ESPN, las ciudades de Las Vegas y Seattle se consolidan como las principales candidatas para albergar a los futuros equipos, en el marco de una estrategia comercial orientada a ampliar la huella de la liga e incrementar el valor económico general del circuito profesional.

El procedimiento responde al marco regulatorio establecido en el más reciente convenio colectivo de trabajo, acuerdo negociado entre la liga y el sindicato de jugadores que permitió habilitar la recepción oficial de ofertas financieras por parte de grupos inversores interesados en adquirir una plaza.

Según los reportes presentados por Charania en ESPN, el comisionado Adam Silver y la Junta de Gobernadores han acelerado las conversaciones de licitación, fijando las tarifas de incorporación (conocidas en el ámbito corporativo como cuota de entrada) en montos que oscilan entre los 7.000 y 10.000 millones de dólares por cada franquicia.

Como detalla el análisis de DAZN, este ingreso extraordinario será distribuido de forma equitativa entre los 30 propietarios actuales del torneo con el objetivo de compensar la posterior dilución en el reparto de los ingresos generados por la venta de derechos televisivos y los patrocinios globales.

En el desglose de las sedes postuladas, Las Vegas y Seattle han tomado una ventaja sustancial respecto a otras alternativas analizadas preliminarmente en el plano internacional, tales como la Ciudad de México.

La cobertura realizada por ESPN precisa que el proyecto de Las Vegas ha mostrado un dinamismo sobresaliente durante las rondas de cotización, impulsado por propuestas económicas que superan los 10.000 millones de dólares e incluyen la construcción o reacondicionamiento de infraestructura deportiva de alto nivel en la zona.

En contrapartida, la candidatura de Seattle responde a la histórica demanda de recuperar a la emblemática franquicia de los SuperSonics, entidad que emigró en 2008 para convertirse en el Oklahoma City Thunder. A diferencia del mercado de Nevada, Seattle ofrece una ventaja operativa inmediata debido a la presencia del Climate Pledge Arena, un recinto moderno que requiere adecuaciones menores para acoger encuentros oficiales.

En el ámbito estrictamente deportivo, el ingreso de dos nuevas organizaciones exigirá la ejecución de un mecanismo reglamentario denominado draft de expansión, sistema mediante el cual las nóminas iniciales de los planteles participantes serán estructuradas.

Según aclara la plataforma DAZN, este procedimiento estipula que las 30 entidades activas en el campeonato tendrán el derecho de elaborar un listado con un número limitado de jugadores protegidos a fin de evitar su traspaso obligatorio. Por consiguiente, los atletas que no figuren en dicho grupo pasarán a formar parte de una bolsa de elegibles, desde donde los dos nuevos equipos podrán seleccionar integrantes para sus plantillas mediante rondas alternadas, asegurando una base competitiva para su temporada inaugural sin desmantelar la estructura central de los clubes establecidos.

Por otra parte, la incorporación de dos mercados geográficamente situados en la región occidental de los Estados Unidos provocará una reestructuración obligatoria en la arquitectura de las conferencias del baloncesto norteamericano.

Los análisis sectoriales coinciden en que la adición de Las Vegas y Seattle en el mapa del Oeste forzará el traslado de una franquicia de esa Conferencia hacia la Conferencia Este, con el propósito de restablecer la simetría de 16 equipos por sector.

Franquicias como los Minnesota Timberwolves o los Memphis Grizzlies se perfilan como los candidatos naturales para concretar esa migración geográfica, una modificación logística que contribuirá a reducir los desplazamientos aéreos y a nivelar la competitividad deportiva en ambas zonas del torneo.

Con este escenario en marcha, la NBA se encamina hacia una transformación estructural que no solo garantizará una inyección económica sin precedentes, sino que redefinirá el equilibrio competitivo a partir de la temporada 2028-2029.