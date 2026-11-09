G7 se reúne en París: estos son los países participantes y los temas que estarán en debate

Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7) se reúnen este lunes 9 y martes 10 de noviembre en París, Francia, para abordar los principales conflictos internacionales, las tensiones geopolíticas, la seguridad energética y los desafíos tecnológicos que marcan la agenda mundial.

El encuentro se desarrolla en un escenario internacional complejo, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, la situación en Irán y las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos sobre cómo enfrentar algunas de estas crisis.

Uno de los participantes es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien informó sobre su llegada a Francia mediante una publicación en su cuenta de X.

“Acabo de aterrizar en Francia para la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G7. Nos centraremos en presionar por una rendición de cuentas real en la ONU y en avanzar una agenda de innovación primero para asegurar el futuro de la Superinteligencia”, escribió.