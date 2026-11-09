G7 se reúne en París: estos son los países participantes y los temas que estarán en debate

Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete (G7) se reúnen este lunes 9 y martes 10 de noviembre en París, Francia, para abordar los principales conflictos internacionales, las tensiones geopolíticas, la seguridad energética y los desafíos tecnológicos que marcan la agenda mundial.
El encuentro se desarrolla en un escenario internacional complejo, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, la situación en Irán y las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos sobre cómo enfrentar algunas de estas crisis.
Uno de los participantes es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien informó sobre su llegada a Francia mediante una publicación en su cuenta de X.
“Acabo de aterrizar en Francia para la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G7. Nos centraremos en presionar por una rendición de cuentas real en la ONU y en avanzar una agenda de innovación primero para asegurar el futuro de la Superinteligencia”, escribió.
En la reunión participan Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, países que integran el Grupo de los Siete (G7), además de la Unión Europea.
Francia también invitó a representantes de Brasil, Arabia Saudita, Corea del Sur, Egipto y Ucrania para ampliar el diálogo sobre los desafíos internacionales. A este encuentro se suma Luke J. Lindberg, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Entre los principales temas que abordarán los ministros figuran la guerra entre Rusia y Ucrania, el respaldo internacional a Kiev y las tensiones en Oriente Medio, relacionadas con Irán, Israel, los territorios palestinos, Líbano, Siria y Yemen. También analizarán las crisis humanitarias en Sudán y el Cuerno de África, la situación política de Venezuela, Cuba y Haití, la seguridad de las rutas marítimas, el abastecimiento energético y la lucha contra el narcotráfico.
La agenda contempla además el desarrollo de la inteligencia artificial y la superinteligencia, así como sus oportunidades y posibles riesgos.