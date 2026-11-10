Exrepresentante de El Carate acumula dos imputaciones por presunto peculado

Un juez de garantía imputó cargos a Paulino Domínguez, exrepresentante, de la Junta Comunal de El Carate, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, en una investigación relacionada con el manejo de fondos públicos durante el período 2019-2024.

Además, en este caso fue el juez de garantías también imputo al extesorero de la Junta Comunal de El Carate.

Como parte de las medidas cautelares, se ordenó la detención provisional de uno de los imputados, así como la prohibición de acercarse, por cualquier medio, a los beneficiarios de los cheques girados.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la investigación se originó por una presunta afectación económica de $589,737 a los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

El Ministerio Público también informó que el exrepresentante había sido imputado anteriormente por el presunto delito de peculado doloso agravado.

La segunda imputación está relacionada con una investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social.

En ese expediente, la presunta afectación a los fondos públicos asciende a $454,184.