Caen exrepresentante y extesoreros por presuntas irregularidades en fondos públicos de La Chorrera

La <b>Fiscalía Anticorrupción</b>, en conjunto con agentes de la <b>Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP)</b>, aprehendió a un exrepresentante y a dos extesoreros de la <b>Junta Comunal de El Coco</b>, en el distrito de La Chorrera, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.Estas diligencias se realizaron en las provincias de <b>Panamá Oeste</b> y <b>Chiriquí</b>, como parte de una investigación relacionada con el supuesto manejo irregular de fondos públicos durante el periodo comprendido entre 2019 y 2024.De acuerdo con el Ministerio Público, las acciones fueron autorizadas previamente por un juez de garantías y permitieron la ubicación de diversos indicios vinculados a las investigaciones en curso.La investigación se originó por presuntas irregularidades en la administración de recursos del <b>Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales </b>correspondientes al periodo del 2 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.En este expediente, la Fiscalía investiga una posible lesión patrimonial al Estado por $<b>52,838</b>, fondos que estaban bajo la responsabilidad de los funcionarios aprehendidos.Como parte de las pesquisas, se incorporó un informe de auditoría de la <b>Contraloría General de la República</b>, el cual señala inconsistencias en los desembolsos efectuados por la Junta Comunal de El Coco y la falta de documentación que justifique el uso de <b>147 cheques</b>.Además, el Ministerio Público mantiene una segunda investigación derivada de una denuncia presentada por la <b>Autoridad Nacional de Descentralización</b>, relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del <b>Programa de Desarrollo de Interés Social</b>.Según la auditoría realizada por la Contraloría, se detectó la ausencia de documentos que sustentaran el uso de <b>324 cheques</b>, situación que habría provocado una afectación económica al patrimonio estatal por $<b>128,823</b>.La suma de ambos casos representa un posible perjuicio económico al Estado de aproximadamente $<b>181,661</b>.Las tres personas aprehendidas serán puestas a órdenes de un tribunal de garantías para la celebración de las audiencias correspondientes.Durante estas diligencias, la Fiscalía Anticorrupción solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que considere pertinentes dentro de la investigación.