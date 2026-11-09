Ministro de Vivienda estima 5 meses para reconstrucción post terremoto

Además, destacó que se está recibiendo apoyo de empresas privadas, con más de 31 “soluciones de inversión privada en reconstrucción total” en Ocú.

“Al día de hoy tenemos en construcción más de 200 entre demolición, remoción de escombros y construcción, en el proceso de sismo”, detalló Jované.

El ministro apuntó que en el sitio web del Miviot mantienen una plataforma para hacer reportes del estado de la viviendas. Detalló que se han recibido unos 38 mil reportes, de la cuáles el Miviot junto con otras instituciones ya han revisado y evaluado unas 16 mil viviendas.

“No es solamente Azuero, estamos atendiendo Chiriquí Oeste, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, avanzando cada semana. Ya hemos asignado por instrucción del señor presidente la reconstrucción total de 2.700 viviendas nuevas que fueron de colapso total. La meta es mucho mayor” , manifestó Jované.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, compartió este lunes detalles sobre el proceso de construcción y reconstrucción en el interior del país luego del terremoto.

Sobre los requisitos que se deben cumplir para calificar para la construcción de una vivienda, aseguró que se maneja con total transparencia.

“Estamos revisando también con las autoridades competentes si la tenencia de la mejora o de la vivienda corresponde con la tenencia del suelo, para no reconstruir una vivienda en un terreno ajeno a la titularidad de la mejora. Y esa es una revisión con las juntas comunales, con los jueces de paz, con los representantes y con Anati, pero se van a atender todas”, explicó.

Añadió que en sitios como Mariato y Torio hay factores que dificultan la reconstrucción en ciertos puntos.

“En Mariato no podemos reconstruir viviendas sobre la falla del sismo visualmente ubicable, sobre esa falla no te puedo reconstruir tu vivienda o en área inundable, a la orilla de la quebrada que se inunda, tu casa va a estar expuesta a la próxima inundación y entonces vas a entrar nuevamente como damnificado o un derrumbe o deslizamiento”, afirmó.

“Ese tipo de condiciones de vulnerabilidad del terreno lo estamos revisando principalmente ahora por esta experiencia que nos ha dejado viviendas, gran cantidad destruida por falta de supervisión en su proceso constructivo, o porque estaban en áreas inundables o que estaban en terrenos de alto riesgo por derrumbes. Queremos corregir todo este tipo de cosas, estamos con los gobiernos locales para darle a estas familias que están en esas condiciones un terreno mucho más seguro”, concluyó.

Jované estima que se necesitarán unos 5 meses para terminar el proceso de construcción, aunque espera que se logre recortar el tiempo lo más posible, sin comprometer condiciones dignas para cada una de las personas.