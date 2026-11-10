El escándalo de Ueno Bank en Paraguay extiende sus efectos hasta Panamá

Trabajadores de Panamá figuran entre los afectados por la crisis de las empresas vinculadas a Ueno Bank en Paraguay, que ha impactado a unos 7,000 empleados directos, tanto en ese país como en el extranjero, informó la ministra de Trabajo paraguaya, Mónica Recalde, a la emisora Universo 970 AM.

En una entrevista, Recalde explicó que el impacto de la situación se extiende a varios países, debido a que empresas vinculadas al grupo empresarial ofrecían servicios tecnológicos y de soporte informático desde Paraguay, pero contaban con trabajadores en otros mercados.

La ministra mencionó que recibió comunicaciones de trabajadores de Panamá, Nicaragua, Argentina y México, quienes prestaban servicios a la empresa Itti y recibían sus salarios desde Paraguay.

Itti es una empresa paraguaya de tecnología fundada en 2004, perteneciente al Grupo Vázquez, dedicada al desarrollo de software y soluciones digitales para el sector financiero y corporativo.

Recalde aclaró que estos empleados están sujetos a las legislaciones laborales de sus respectivos países, aunque mantenían una relación de trabajo vinculada a la estructura empresarial paraguaya.

La ministra indicó, a Universo 970 AM, que el cálculo actualizado del Gobierno paraguayo es de aproximadamente 7,000 trabajadores afectados por la crisis, incluyendo empleados del banco, empresas vinculadas y corresponsalías no bancarias.

De ese total, alrededor de 6,000 corresponden a trabajadores relacionados con el banco y las empresas que operaban en Paraguay, mientras que el resto está vinculado a operaciones internacionales.

La funcionaria explicó que se trata de una estructura empresarial compleja, integrada por cerca de 40 compañías que prestaban diferentes servicios a Ueno Bank.

Según Recalde, algunos empleados tenían contratos con una empresa, pero en la práctica realizaban funciones para otra compañía del mismo entramado empresarial o directamente para el banco.

La ministra señaló que algunos trabajadores incluso utilizaban uniformes, correos electrónicos y herramientas de la entidad bancaria, aunque formalmente estaban contratados por terceros.

Entre las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo paraguayo está la eliminación de la restricción contractual que impedía a los empleados prestar servicios para otras empresas.