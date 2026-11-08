‘Preocúpese por Panamá’: exarquero paraguayo vuelve a lanzar duro mensaje a Mulino

El exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert volvió a pronunciarse sobre los acercamientos que mantendrá el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con el nuevo Gobierno de su país tras la quiebra de Ueno Bank.

Chilavert se hizo eco del último post en redes sociales que hizo el mandatario Mulino donde confirmaba que sostendrá una conversación con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, en medio de la crisis política que atraviesa ese país por el caso Ueno Bank.

En su mensaje, Mulino informó que tiene previsto conversar con Alliana y destacó la importancia de las relaciones entre ambos países.

“El lunes sostendré una conversación con el nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, publicó el mandatario panameño.