‘Preocúpese por Panamá’: exarquero paraguayo vuelve a lanzar duro mensaje a Mulino

El exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert volvió a pronunciarse sobre los acercamientos que mantendrá el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con el nuevo Gobierno de su país tras la quiebra de Ueno Bank.
Chilavert se hizo eco del último post en redes sociales que hizo el mandatario Mulino donde confirmaba que sostendrá una conversación con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, en medio de la crisis política que atraviesa ese país por el caso Ueno Bank.
En su mensaje, Mulino informó que tiene previsto conversar con Alliana y destacó la importancia de las relaciones entre ambos países.
“El lunes sostendré una conversación con el nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, publicó el mandatario panameño.
La declaración provocó una respuesta de Chilavert, quien cuestionó a Mulino por referirse a la relación bilateral y le pidió concentrarse en los asuntos internos de Panamá.
En su mensaje, el exfutbolista lanzó fuertes señalamientos contra el mandatario panameño y los dirigentes paraguayos, al mencionar al expresidente Santiago Peña y al recién designado Pedro Alliana.
“Presidente José Raúl Mulino, preocúpese por la hermosa gente de Panamá, acá en Paraguay ya está preso su amigo Peña por robar al pueblo y ahora Alliana también debe caer preso, porque es cómplice de la mayor estafa al pueblo paraguayo. Hoy Paraguay está en manos de un analfabeto y títere de Horacio Cartes”, escribió Chilavert.
Los cuestionamientos de Chilavert a Mulino
Esta no es la primera vez que Chilavert dirige mensajes al presidente panameño en relación con la situación política de Paraguay y la controversia vinculada a Ueno Bank.
El exarquero ya había reaccionado a publicaciones de Mulino sobre los acontecimientos en Paraguay, donde las relaciones entre figuras políticas y el conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank han generado cuestionamientos.
Con su más reciente pronunciamiento, Chilavert volvió a involucrar al mandatario panameño en la controversia, esta vez a raíz del anuncio de su próxima conversación con Alliana, en la que Mulino adelantó que reiterará la importancia de los vínculos bilaterales entre Panamá y Paraguay.