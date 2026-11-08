Familias afectadas por el terremoto en Veraguas enfrentan falta de agua potable y problemas de salud

Las consecuencias del terremoto del pasado 9 de octubre continúan afectando a familias de la provincia de Veraguas.

A las viviendas destruidas y los daños materiales se suman ahora las dificultades para acceder a agua potable, las enfermedades y las condiciones precarias en las que permanecen quienes perdieron sus hogares, según un reporte de Richell Solís, corresponsal de La Estrella de Panamá en Veraguas.

En Madre Vieja de Zona, unas 165 personas permanecen en albergues improvisados, expuestas a las lluvias y las altas temperaturas mientras esperan respuestas de las autoridades para recuperar sus viviendas.

Uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de agua apta para el consumo humano. Según relataron los residentes, el sistema de gravedad que abastecía a la comunidad sufrió daños durante el terremoto, lo que provocó fracturas en las tuberías y alteró la calidad del agua.

Actualmente, dependen de una turbina que funciona con una planta eléctrica y combustible para obtener el suministro. Sin embargo, aseguran que el agua llega en condiciones que consideran inadecuadas para el consumo.

“Solicitamos al Gobierno que nos ayude con el tema de las perforaciones de pozo para tomar un agua un poco más limpia, porque esa agua que estamos tomando no es un agua apta para el consumo humano”, expresó uno de los residentes.

Las condiciones en los albergues también han comenzado a afectar la salud de las personas. Los damnificados reportan resfriados, fiebre, dolores de cabeza y cuadros de diarrea, mientras manifiestan preocupación ante la posibilidad de que se presenten más enfermedades.