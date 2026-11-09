Lo que debes saber: las noticias más importantes de este lunes 9 de noviembre

- Sinaproc contabiliza más de 62 mil personas afectadas por el terremoto: El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta inmediata en materia de alojamiento e insumos básicos. Según el registro acumulado hasta el 8 de noviembre de 2026, se contabilizan 19,666 familias impactadas, equivalentes a 62,665 personas. De esta cifra, 2,731 permanecen hospedadas en albergues.

- Minsa reporta 124 personas contagiadas de malaria: El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó este lunes las cifras de contagios de malaria y confirmó que el total llegó a 124 personas. De ellas, 59 completaron el tratamiento médico, 50 continúan bajo atención y 15 abandonaron la medicación.

- Mulino asistirá a los actos del 10 de noviembre: El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó su participación en los actos protocolares que se realizarán este martes en la Villa de Los Santos, con motivo de la conmemoración del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

- Panamá y Paraguay conversan sobre relación bilateral y caso Ueno Bank: Los presidentes de ambos países sostuvieron una conversación telefónica este lunes, en la que coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer las relaciones bilaterales. También abordaron la situación de Ueno Bank, cuya crisis financiera ha generado repercusiones políticas en Paraguay.

- Investigación de Ueno Bank identifica a 37 empresas y 35 personas: El Ministerio Público de Paraguay informó que, durante las investigaciones por el escándalo financiero de Ueno Bank, se han identificado 37 personas jurídicas y 35 personas presuntamente vinculadas al caso. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones ni la aplicación de medidas cautelares sobre bienes en los próximos días.