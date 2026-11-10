Ciberataques en aumento: Expertos advierten que ‘ya nadie está a salvo’

Representantes de la empresa Kaspersky lanzaron una seria advertencia sobre el incremento de los ataques cibernéticos y los principales riesgos que enfrentan distintos sectores de las economías, durante la apertura del Cyber Security Week 2026 (Semana de la Ciberseguridad 2026), celebrado en Praia do Forte, Brasil.

“Ya nadie está a salvo”, afirmó Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para América Latina, al referirse, entre otros ejemplos, a los recientes ataques contra el mercado de los criptoactivos y los pagos digitales.

“Los pagos digitales son un grave problema. El mundo de las criptomonedas también está muy comprometido. Los atacantes actúan cada vez más rápido”, advirtió Martinelli ante funcionarios, empresarios, periodistas de distintas partes del mundo y directivos de la compañía.

El ejecutivo mencionó los recientes ciberataques contra Binance, Polymarket y Mercado Bitcoin (MB), que, según indicó, evidencian las vulnerabilidades del sector de las criptomonedas y los riesgos asociados a los sistemas internos, las plataformas digitales y los proveedores externos.

El pasado 30 de octubre, Binance, considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió la sustracción de más de $6,000 millones de su sistema en menos de media hora. Según los investigadores citados por medios internacionales, las pérdidas podrían superar los $3,000 millones.

En esa misma fecha, Polymarket sufrió un ataque informático que la obligó a suspender sus operaciones. Más recientemente, el 2 de noviembre, Mercado Bitcoin reportó un incidente de seguridad en uno de sus sistemas, por lo que suspendió temporalmente los depósitos y retiros. No obstante, el exchange aseguró que no hubo pérdidas para sus clientes ni filtración de información.

Martinelli insistió en que “los próximos desafíos ya están aquí” y advirtió que los objetivos de los ciberdelincuentes ya no se limitan a las pantallas, sino que también abarcan las cadenas de suministro.

Como ejemplo, mencionó que “en Francia y después en otros países, un ciberataque comprometió los sistemas de refrigeración de varias cadenas de supermercados, provocando la pérdida de alimentos y evidenciando el creciente riesgo de ataques a las cadenas de suministro”.

Los celulares, otro blanco de los ciberdelincuentes

Otra vulnerabilidad que están aprovechando los ciberdelincuentes son los pagos online desde teléfonos móviles, especialmente entre los consumidores que no utilizan ordenadores portátiles. Solo en el último año se registraron más de 6,9 millones de ataques contra celulares.

“Pagar se convierte en una trampa”, afirmó Martinelli, al destacar que “los delincuentes saben que ahí (en los móviles) está la mayor parte de nuestro dinero y atacan operaciones de todo tipo, como, por ejemplo, la compra de entradas para espectáculos”.

Precisó que Kaspersky identificó recientemente más de 330 sitios web falsos de venta de entradas para conciertos, como los de BTS, y eventos deportivos, como la Fórmula 1. Estas páginas utilizan sistemas de pagos digitales para robar datos y dinero de los aficionados.

Por último, Martinelli advirtió sobre los riesgos que representa el uso de inteligencia artificial (IA) sin control, especialmente por la exposición de datos y la divulgación involuntaria de información confidencial.

“El uso de herramientas de IA sin supervisión corporativa, conocido como Shadow AI, puede exponer información confidencial, facilitar la filtración de datos y generar nuevos riesgos de seguridad para las organizaciones”, puntualizó Martinelli.