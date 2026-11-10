‘Cyber Security Week’ en Brasil: líderes de ciberseguridad analizarán los desafíos digitales de América Latina

Praia do Forte, Brasil —Con el foco puesto en la evolución de las ciberamenazas que vulneran a empresas y usuarios, este lunes dio inicio en Brasil la decimosexta edición del “Cyber Security Week” (semana de ciberseguridad), el evento anual organizado por Kaspersky para presentar su informe sobre el panorama regional del crimen digital. La cita de este año tiene como sede el hotel Iberostar Waves Bahía, en Praia do Forte, Salvador, Brasil. El encuentro reúne a más de una docena de periodistas de América Latina —incluyendo una delegación de Panamá—, además de altos ejecutivos de la compañía, referentes corporativos y funcionarios gubernamentales. “Esta es una versión muy especial. Siempre fue un espacio enfocado exclusivamente en la prensa, pero ahora estamos ampliando el alcance del mensaje de ciberseguridad hacia nuevos sectores estratégicos”, señaló Rafael Akao, director de Comunicaciones Corporativas de Kaspersky Américas. Por su parte, Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para las Américas, adelantó que las jornadas combinarán el análisis técnico con una inmersión en la cultura, la conservación y las dinámicas propias de la región.

Radiografía del fraude: IA, espionaje y cadenas de suministro Las ponencias continúan este martes con una agenda cargada de estudios exclusivos sobre las tendencias tecnológicas y delictivas que dominan el escenario actual. La apertura estará a cargo de Martinelli, quien abordará la visión general de las operaciones de Kaspersky en la región. Entre los expositores destacados y los temas clave de la jornada se encuentran:

— Panorama de amenazas 2026: Fabio Assolini, investigador líder de seguridad en Kaspersky, expondrá las cifras clave y las conclusiones del Panorama de Amenazas en América Latina 2026.

— El retorno de las estafas telefónicas: María Isabel Manjarrez detallará cómo la ingeniería social y la inteligencia artificial reavivaron este clásico vector de fraude.

— El auge de Silver Fox: Lisandro Ubiedo presentará la expansión de este grupo chino, caracterizado por combinar campañas de phishing asistidas por IA y nuevas familias de malware para ciberespionaje.

— Ciberespionaje regional: Leandro Cuozzo analizará la evolución de las operaciones maliciosas en América Latina, con especial atención en el grupo DarkCaracal.

— Estrategias corporativas e IA: Eduardo Chavarro abordará cómo la inteligencia artificial está redefiniendo tanto la estrategia de las organizaciones como las metodologías de respuesta ante incidentes críticos.

— Ataques a la cadena de suministro: Anderson Leite examinará cómo el 2026 se ha consolidado como el año de los ataques a proveedores para infiltrarse en redes corporativas mayores.