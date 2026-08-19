El celular gana terreno al computador, pero la seguridad queda atrás

El celular se consolida como el principal dispositivo para acceder a Internet, pero los hábitos de seguridad de los usuarios no avanzan al mismo ritmo. La más reciente encuesta global de Kaspersky revela que el 58% de las personas utiliza el smartphone como su principal dispositivo para conectarse, mientras que entre quienes tienen entre 18 y 28 años la proporción alcanza el 67%.

El cambio en los hábitos de conexión también ha incrementado la cantidad y sensibilidad de la información almacenada en los teléfonos. Las fotos y los videos personales encabezan la lista: casi dos tercios de los usuarios guardan estos recuerdos en sus dispositivos.

Le siguen los datos de contacto, almacenados por el 55% de los usuarios; los mensajes de texto y el historial de chats, con 46%; y documentos personales importantes, como identificaciones y pasaportes, con 41%.

La información relacionada con el trabajo también ocupa un espacio importante. Alrededor del 54% de los usuarios almacena en sus dispositivos móviles correos electrónicos, calendarios e incluso accesos a sistemas corporativos, lo que hace cada vez más difusa la separación entre la información personal y profesional.

A esto se suman las credenciales financieras y los datos de inicio de sesión, presentes en aproximadamente un tercio de los dispositivos. También aparecen nuevas categorías de información, como los historiales de conversaciones con herramientas de inteligencia artificial, almacenados por el 25% de los usuarios, y las cuentas de videojuegos, con 24%.

Los hábitos de seguridad no avanzan al mismo ritmo

Para María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad senior en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, la creciente dependencia del celular no ha sido acompañada por prácticas de protección proporcionales al nivel de exposición.

“Muchas personas usan el celular durante todo el día, pero todavía no han incorporado hábitos de seguridad acordes con el nivel de exposición que implica esa dependencia”, afirma Manjarrez.

La especialista señala que abrir enlaces sin comprobar su origen, posponer actualizaciones, repetir contraseñas, instalar aplicaciones sin revisar sus permisos o no realizar copias de seguridad pueden parecer acciones menores, pero facilitan el robo de cuentas, la pérdida de información o el acceso no autorizado al dispositivo.

“El riesgo no siempre surge de una amenaza especialmente compleja, sino de la acumulación de pequeñas decisiones que dejan la puerta abierta a los ciberdelincuentes”, advierte.

Más de 2,67 millones de ataques bloqueados

La dimensión de las amenazas también se refleja en las cifras de Kaspersky. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía bloqueó más de 2,67 millones de ataques que utilizaban malware, adware u otros programas móviles no deseados.

En ese mismo periodo, detectó más de 306.000 paquetes de instalación maliciosos.

Ante este escenario, los expertos recomiendan que los dispositivos móviles cuenten con un nivel de protección integral similar al de las computadoras, con herramientas capaces de analizar aplicaciones, detectar posibles amenazas durante su instalación y bloquear enlaces maliciosos y de phishing en tiempo real.

Tres medidas para reducir los riesgos

Kaspersky plantea tres acciones para proteger la información almacenada en los dispositivos móviles.

1. No depender únicamente del celular. Los datos importantes no deberían existir solo en el smartphone. Una eliminación accidental, la pérdida del dispositivo o una falla de hardware pueden impedir su recuperación si no existen copias de seguridad confiables o sincronización en la nube.

La recomendación es especialmente relevante para información sensible, como contraseñas, documentos de identidad y datos financieros, que debe mantenerse en formatos protegidos.

2. Crear barreras contra las amenazas digitales. Los teléfonos requieren herramientas que permitan detectar aplicaciones potencialmente peligrosas y bloquear intentos de phishing, enlaces maliciosos y otras amenazas capaces de comprometer información o dinero.

3. Prepararse para la pérdida o robo del dispositivo. Activar los servicios de ubicación permite localizar un celular perdido y, cuando sea necesario, borrar sus datos de forma remota. Tanto Android como iOS cuentan con funciones para ello.

También es recomendable habilitar copias de seguridad automáticas para recuperar fotos, videos, documentos, contactos y otros datos importantes si el equipo se pierde o es robado.

Configurar el bloqueo automático inmediato de la pantalla añade otra barrera frente al acceso no autorizado. A esto se suma una medida básica: mantener el dispositivo físicamente protegido y no dejarlo desatendido o en lugares vulnerables, especialmente en espacios públicos.

La creciente dependencia del celular está cambiando no solo la forma de acceder a Internet, sino también el lugar donde se concentra la vida digital de los usuarios. Para Kaspersky, esa transformación hace que la protección del dispositivo deje de ser una medida ocasional y se convierta en una práctica cotidiana y preventiva.