“Un mamón chino tiene más vistas que el debate”, presidente de la Comisión de Presupuesto

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, diputado Eduardo Vásquez, cuestionó este miércoles el comportamiento que, a su juicio, se registra durante las discusiones presupuestarias y lamentó que las confrontaciones entre diputados generen más atención que los debates sobre las necesidades del país. “Un mamón chino que estaba sentado atrás tiene más vistas que el debate en esta comisión, tiene más vistas el contenido o el aporte que puede dar cada diputado a cada ministerio, tiene más vistas las peleas entre nosotros”, expresó Vásquez durante la vista presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). El diputado hizo el comentario al referirse a la importancia de que la Comisión de Presupuesto concentre sus esfuerzos en encontrar soluciones a los problemas que enfrentan las instituciones y la población, en lugar de centrar la atención en las diferencias entre los legisladores. “¿Qué mensaje estamos dando?”, cuestionó Vásquez, quien sostuvo que su posición busca servir como un puente de comunicación entre las distintas bancadas y los ministerios. “No estoy ni con la izquierda ni con la derecha. Si algo me caracteriza a mí es que trato ese puente en todas las partes”, manifestó. Vásquez también defendió la necesidad de que los diputados trabajen de forma conjunta con las instituciones y el Ejecutivo para atender problemas que, según explicó, requieren recursos y decisiones presupuestarias.

Reclamo por primas de antigüedad

Durante la misma intervención, el presidente de la Comisión de Presupuesto puso sobre la mesa la situación de exfuncionarios del Miviot que reclaman el pago de sus primas de antigüedad. El diputado leyó ante la comisión parte de una nota presentada por exfuncionarios, quienes aseguran que esperan desde hace más de siete años el pago de estas prestaciones laborales. En el documento, los extrabajadores cuestionan que mientras ellos continúan a la espera de sus pagos, otros exfuncionarios de la administración de Laurentino Cortizo recibieron sus prestaciones. Los reclamantes calificaron esta situación como un posible trato desigual y pidieron al Miviot una respuesta sobre el pago de las sumas pendientes. Vásquez también hizo referencia a otra nota recibida por la comisión en mayo de 2026, en la que excolaboradores preguntaron si el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Antonio Jované Castillo, solicitó un crédito adicional para pagar las primas de antigüedad y si esa partida fue aprobada. Según explicó, los exfuncionarios acudieron en septiembre de 2025 a las oficinas de Recursos Humanos del Miviot para completar los formularios necesarios para tramitar el pago.

Deuda cercana a $20 millones