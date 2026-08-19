Alerta en Bocas del Toro por el aumento del nivel del río Sixaola

Las autoridades mantienen el monitoreo en Bocas del Toro ante la persistencia de niveles elevados en el río Sixaola, pese a que durante las últimas horas se ha registrado una disminución de las lluvias en la provincia.

En el marco de la alerta amarilla, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que continúan los recorridos de evaluación, especialmente en las zonas cercanas al río y en el cordón fronterizo, con el objetivo de identificar posibles afectaciones y verificar las condiciones de las comunidades.

La directora regional del Sinaproc, Sandra Blake, señaló que los equipos mantienen presencia en el área y realizan recorridos de manera preventiva, mientras se da seguimiento al comportamiento del río Sixaola, que aún presenta un nivel elevado.

Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado y las precipitaciones han disminuido, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que el caudal del río continúa acrecentado. Por ello, se recomienda a los residentes de las áreas fronterizas permanecer atentos a los avisos oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias.

Sinaproc también hizo un llamado especial a las familias que viven en el cordón fronterizo para que se mantengan alertas y estén pendientes de los niños, evitando que se acerquen a las áreas de riesgo o a las riberas del río.

Las autoridades continuarán con los recorridos y el monitoreo de las condiciones en Bocas del Toro mientras permanezca vigente la alerta amarilla.