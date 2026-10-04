Periodista y camarógrafo de Gamavisión se recuperan tras ser atropellados en vivo

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, de Gamavisión, reaparecieron luego de ser atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones causadas por las intensas lluvias en Monterrey, Nuevo León, México. Ambos comunicadores fueron trasladados a un centro hospitalario después del incidente y, de acuerdo con el Heraldo de México, posteriormente ofrecieron actualizaciones sobre su estado de salud. Los dos se encuentran fuera de peligro y en recuperación tras las lesiones sufridas. La periodista y el camarógrafo también agradecieron la atención recibida tras el accidente y las muestras de apoyo de los televidentes, que siguieron con preocupación lo ocurrido después de que las imágenes del atropello se difundieran ampliamente en redes sociales.

Así ocurrió el atropello

El incidente ocurrió el viernes 2 de octubre en la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo, mientras el equipo de Gamavisión informaba sobre los daños provocados por las lluvias. De la Rosa y Morales documentaban un deslave que había ocasionado la caída de un árbol y un accidente de tránsito previo en el que estaba involucrado un motociclista. Mientras la reportera explicaba la situación al aire y conversaba con el presentador Mario Gámez, una camioneta Jeep derrapó sobre el pavimento mojado, perdió la adherencia y terminó embistiendo al equipo de televisión. El momento quedó registrado durante la transmisión y posteriormente se viralizó en redes sociales, donde generó preocupación por la condición de los dos comunicadores. Inicialmente se reportaron posibles fracturas en el camarógrafo. Sin embargo, las evaluaciones médicas posteriores descartaron lesiones óseas en ambos y confirmaron que se encontraban estables.

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