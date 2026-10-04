Brasileños en Panamá ejercen su voto presidencial en jornada electrónica

Este domingo 4 de octubre, Brasil celebra una jornada electoral decisiva para elegir a su próximo presidente. Los principales contendientes son Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Mientras en territorio brasileño millones de ciudadanos acuden a las urnas, la diáspora también participa activamente en el proceso. Panamá, los residentes brasileños comenzaron desde temprano a ejercer su derecho al voto en distintos colegios habilitados para la ocasión. La Embajada de Brasil en Panamá informó que el centro de votación funcionará en el Instituto Técnico Don Bosco, ubicado en Vía Israel y Calle 71 Este. El recinto estará habilitado para recibir a los electores en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Decenas de ciudadanos brasileños se acercaron desde las primeras horas de la mañana para cumplir con su deber cívico.

A diferencia de otros países, el sistema electoral brasileño se caracteriza por el uso de urnas electrónicas, lo que agiliza el proceso y elimina la necesidad de papeletas físicas. Este mecanismo, implementado desde hace años en Brasil, también se replica en los consulados y centros habilitados en el extranjero, garantizando rapidez y seguridad en la transmisión de resultados. La jornada en Panamá se desarrolló en un ambiente de orden y civismo. Los votantes llegaron con sus documentos de identidad y fueron guiados por personal consular y voluntarios que se aseguraron de mantener un flujo organizado.

La comunidad brasileña en Panamá, aunque no es tan numerosa como en otros países de la región, mantiene un fuerte vínculo con su nación de origen. Para muchos, estas elecciones representan más que la elección de un presidente: son una oportunidad de incidir en el rumbo político y económico de Brasil en un momento de polarización y debate intenso. La presencia de Flávio Bolsonaro en la contienda, como heredero político de su padre, y el regreso de Lula da Silva como figura histórica del Partido de los Trabajadores, han generado gran expectativa entre los votantes. La jornada corresponde a la primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados competirán nuevamente el 25 de octubre. También se eligen gobernadores y legisladores: la composición del Congreso determinará cuánto de sus programas podrá ejecutar el próximo presidente.