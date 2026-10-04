Verstappen conquista Bahréin bajo lluvia y caos mecánico

El piloto neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto del podio al imponerse en el Gran Premio de Bahréin 2026, disputado en el circuito de Sepang, Malasia, en una jornada marcada por la lluvia torrencial, retrasos en la salida y múltiples incidentes mecánicos.
Con esta victoria, el tricampeón mundial de Red Bull Racing rompe su sequía en la temporada y reafirma su vigencia en la Fórmula 1.
La carrera comenzó con más de 90 minutos de retraso debido a las condiciones extremas de la pista. En la largada, Verstappen perdió posiciones frente a Kimi Antonelli (Mercedes) y George Russell, pero pronto recuperó terreno tras el primer coche de seguridad provocado por el abandono de Valtteri Bottas.
La clave estuvo en las estrategias de neumáticos: mientras Ferrari arriesgó con slicks desde el inicio, Red Bull y Mercedes optaron por intermedios, lo que generó un vaivén de posiciones en las primeras vueltas.
El caos se intensificó en la segunda mitad de la carrera. Russell, que marchaba en el podio, sufrió un fallo en la unidad de potencia a cinco giros del final y se vio obligado a abandonar, dejando vía libre a Verstappen y Antonelli.
Lewis Hamilton, que había quedado relegado por la apuesta arriesgada de Ferrari, protagonizó una remontada espectacular y en las últimas vueltas superó a Isack Hadjar para asegurar el tercer lugar.
El podio quedó conformado por Verstappen en lo más alto, seguido por Antonelli a apenas 2.3 segundos y Hamilton a 4.9 segundos. Charles Leclerc finalizó cuarto y Hadjar quinto, completando un resultado que refleja la intensidad de la competencia. El tiempo total de Verstappen fue de 1h 47m 14.808s en las 55 vueltas disputadas.
La victoria de Verstappen tiene un doble valor: por un lado, mantiene su récord de ganar al menos una carrera en cada temporada desde 2016; por otro, revitaliza a Red Bull en un año difícil.
Sin embargo, el gran beneficiado sigue siendo Antonelli, quien amplía su ventaja sobre Russell a 84 puntos y se consolida como líder del campeonato, acercándose a su primer título mundial.
Ferrari, por su parte, suma un podio clave que refuerza su recuperación tras problemas técnicos en las primeras fechas.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles