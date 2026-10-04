Verstappen conquista Bahréin bajo lluvia y caos mecánico

El piloto neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto del podio al imponerse en el Gran Premio de Bahréin 2026, disputado en el circuito de Sepang, Malasia, en una jornada marcada por la lluvia torrencial, retrasos en la salida y múltiples incidentes mecánicos.

Con esta victoria, el tricampeón mundial de Red Bull Racing rompe su sequía en la temporada y reafirma su vigencia en la Fórmula 1.

La carrera comenzó con más de 90 minutos de retraso debido a las condiciones extremas de la pista. En la largada, Verstappen perdió posiciones frente a Kimi Antonelli (Mercedes) y George Russell, pero pronto recuperó terreno tras el primer coche de seguridad provocado por el abandono de Valtteri Bottas.

La clave estuvo en las estrategias de neumáticos: mientras Ferrari arriesgó con slicks desde el inicio, Red Bull y Mercedes optaron por intermedios, lo que generó un vaivén de posiciones en las primeras vueltas.