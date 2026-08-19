Inundaciones en Bocas del Toro dañan 40 hectáreas de plátano aseguradas por el ISA

Las recientes lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro dejaron un saldo preliminar de 40 hectáreas de plátano con daños en cuatro fincas inspeccionadas por el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).
Edmundo Caballero, gerente regional del ISA en Bocas del Toro, confirmó que el personal técnico de la institución acudió a las fincas afectadas para recabar los datos de campo. Según el funcionario, la entidad evalúa la extensión de los terrenos azotados por el temporal como parte del procedimiento exigido para tramitar las indemnizaciones.
Aunque el ISA indicó que busca gestionar los pagos “en un corto plazo”, el desembolso definitivo depende de la elaboración de informes de campo y del cumplimiento de trámites jurídico-administrativos. Las autoridades en su comunicado de prensa no detallaron la cuantía monetaria de las pérdidas ni el calendario aproximado para la entrega de los recursos.
La institución precisó en su escrito que solo recaba datos y tramita compensaciones para los productores que mantienen sus pólizas al día y que hayan sido inspeccionados previamente por su equipo técnico.
En paralelo con la evaluación de los daños por las inundaciones, la agencia regional del ISA en Bocas del Toro reportó la renovación de seguros pecuarios para 132 vientres de carne y 47 de ceba en el corregimiento de Guabito, distrito de Changuinola. Asimismo, el organismo sumó la cobertura de diez nuevas hectáreas de plátano distribuidas entre las comunidades de Guameru y el corregimiento de La Mesa.
En este caso, el gerente regional explicó que la renovación de las pólizas es un proceso más dinámico, porque existe una data sobre los clientes que facilita todo el proceso para que los productores sigan con la protección de sus inversiones.
La cartera agrícola del ISA incluye coberturas para cultivos de arroz, cebolla, maíz, tomate, ají, lechuga, porotos, café, piña, sandía, melón, otoe, papa, banano, caña de azúcar, cítricos y palma aceitera, protegiendo la inversión ante riesgos naturales desde la preparación del suelo hasta la cosecha. En el ámbito pecuario, la institución asegura explotaciones de ganado bovino, bufalino, caprino, ovino, porcino y producción avícola.
Asimismo, la entidad dispone de seguros complementarios para respaldar las actividades operativas del sector.
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