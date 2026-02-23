Lluvias afectan 120 hectáreas de maíz en Pedasí

Un total de<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/isa-pagara-35-mil-a-cebolleros-de-cocle-tras-perdidas-por-lluvias-AB19906574"> 120 hectáreas de cultivos de maíz resultaron afectadas por el exceso de lluvias</a></b> en las comunidades de<b> El Toro y Mariabé</b>, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, informó el <b>Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)</b>, entidad que ya inició las inspecciones técnicas para evaluar los daños y activar los trámites de indemnización correspondientes.Según el<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/mida-sector-agro-proyecta-impacto-de-350-millones-con-el-bioetanol-FH20142564"> <b>Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)</b></a>, las parcelas fueron inspeccionadas por un equipo encabezado por el gerente general de la institución, Ariel Espino; el gerente regional en Los Santos, Cristian Cedeño; el gerente agrícola, Juan Pablo Jaén, junto a personal técnico especializado, quienes realizaron la verificación en campo para cuantificar las afectaciones provocadas por el fenómeno climático.Las evaluaciones se desarrollaron en sembradíos de maíz de la variedad <b>SA282</b>, con el propósito de sopesar los daños causados por las lluvias y recabar los informes técnicos requeridos para sustentar el proceso de compensación a los productores asegurados.Tras culminar esta fase, el <b>ISA</b> dispuso agilizar la gestión técnico-administrativa, en la que participan el coordinador agrícola, Justino Acevedo, y el técnico Efraín Bernal, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna a los productores y <b>permitir la reactivación de sus actividades agrícolas en el distrito de Pedasí</b>.Ante estas eventualidades, el <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/modernizar-la-ganaderia-lechera-la-apuesta-de-panama-para-producir-mas-y-fortalecer-el-campo-KH20143191">Instituto de Seguro Agropecuario</a></b> reiteró el llamado a los productores nacionales a asegurar sus inversiones mediante las pólizas que ofrece la institución en sus carteras agrícolas, pecuarias y complementarias.La entidad recordó que los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias del ISA distribuidas en todo el país para recibir orientación en materia de seguros agropecuarios y mecanismos de protección ante pérdidas derivadas de fenómenos naturales.