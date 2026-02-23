Lluvias afectan 120 hectáreas de maíz en Pedasí

Un total de 120 hectáreas de cultivos de maíz resultaron afectadas por el exceso de lluvias en las comunidades de El Toro y Mariabé, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, informó el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), entidad que ya inició las inspecciones técnicas para evaluar los daños y activar los trámites de indemnización correspondientes.

Según el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), las parcelas fueron inspeccionadas por un equipo encabezado por el gerente general de la institución, Ariel Espino; el gerente regional en Los Santos, Cristian Cedeño; el gerente agrícola, Juan Pablo Jaén, junto a personal técnico especializado, quienes realizaron la verificación en campo para cuantificar las afectaciones provocadas por el fenómeno climático.

Las evaluaciones se desarrollaron en sembradíos de maíz de la variedad SA282, con el propósito de sopesar los daños causados por las lluvias y recabar los informes técnicos requeridos para sustentar el proceso de compensación a los productores asegurados.

Tras culminar esta fase, el ISA dispuso agilizar la gestión técnico-administrativa, en la que participan el coordinador agrícola, Justino Acevedo, y el técnico Efraín Bernal, con el objetivo de brindar una respuesta oportuna a los productores y permitir la reactivación de sus actividades agrícolas en el distrito de Pedasí.

Ante estas eventualidades, el Instituto de Seguro Agropecuario reiteró el llamado a los productores nacionales a asegurar sus inversiones mediante las pólizas que ofrece la institución en sus carteras agrícolas, pecuarias y complementarias.

La entidad recordó que los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias del ISA distribuidas en todo el país para recibir orientación en materia de seguros agropecuarios y mecanismos de protección ante pérdidas derivadas de fenómenos naturales.