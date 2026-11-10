¿Habrá carnavales 2027 en Panamá? Esto respondió la administradora de la ATP

La realización de estas festividades, previstas del 6 al 9 de febrero, dependerá de las decisiones que adopten los alcaldes de cada distrito, tomando en cuenta las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en distintas regiones del país.
Así lo informó Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), quien explicó que existen áreas importantes donde tradicionalmente se celebran carnavales que resultaron afectadas por el sismo.
“Hay varias afectaciones en áreas importantes donde se celebran carnavales, pero esa decisión la tomará ya cada alcalde de cada distrito”, señaló De León al referirse a la organización de las festividades de 2027.
La administradora de la ATP también se refirió a la realización de festivales y otras actividades turísticas. Indicó que la institución mantiene la disposición de desarrollar los eventos que forman parte de su organización, siempre que las condiciones lo permitan.
De León explicó que estas decisiones se toman mediante mesas de trabajo con los gobiernos locales, en las que se evalúa si las comunidades y sus organizadores están preparados para recibir a los visitantes.
“Si las personas están listas para recibir, nos montamos en ese carrito y le damos con todo”, manifestó.
Por el momento, la realización de los carnavales de 2027 en las distintas regiones del país queda sujeta a las evaluaciones y decisiones de las autoridades locales, especialmente en las zonas que registraron daños por el terremoto.