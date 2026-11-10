¿Habrá carnavales 2027 en Panamá? Esto respondió la administradora de la ATP

La realización de estas festividades, previstas del 6 al 9 de febrero, dependerá de las decisiones que adopten los alcaldes de cada distrito, tomando en cuenta las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en distintas regiones del país.

Así lo informó Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), quien explicó que existen áreas importantes donde tradicionalmente se celebran carnavales que resultaron afectadas por el sismo.

“Hay varias afectaciones en áreas importantes donde se celebran carnavales, pero esa decisión la tomará ya cada alcalde de cada distrito”, señaló De León al referirse a la organización de las festividades de 2027.